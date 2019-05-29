"Анжи" из-за долгов лишен возможности участвовать в Футбольной нацлиге

29 мая 2019, 22:23

Махачкалинский "Анжи" намерен подать заявку на участие во второй лиге чемпионата России, так как финансовые трудности клуба не позволяют ему выступать в ФНЛ. Болельщики и футбольные эксперты призвали руководство "Анжи" любым способом сохранить команду.

Как писал "Кавказский узел", после проигрыша 10 мая тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 "Анжи" досрочно вылетел из Российской премьер-лиги. По итогам чемпионата России-2018/19 махачкалинская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. По завершении сезона Магомед Адиев сообщил об отставке с поста главного тренера "Анжи".

ФК "Анжи" попытается пройти процедуру лицензирования для участия в третьем по силе дивизионе чемпионата России - Профессиональной футбольной лиге, сообщил сегодня генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

"Мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в ПФЛ. Это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше [...] Заявиться в ПФЛ мы можем до 18 июня. Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе и со стороны руководства РФС [...] мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба", - привел слова Агарагимова "Чемпионат".

Первенство Профессиональной футбольной лиги (ОЛИМП - Первенство России среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги) - третий по рангу дивизион профессионального футбола России. Ранее носил название Вторая лига или Второй дивизион. Турнир разбит на территориальные группы, внутри которых проводятся соревнования. Победители групп получают право на переход в Первенство Футбольной национальной лиги - во второй по силе дивизион российского чемпионата, говорится в статье на "Википедии".

Финансовые проблемы не позволили "Анжи" пройти лицензирование для участия в ФНЛ, напомнил гендиректор клуба.

"Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию. Необходимые документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон, мы представить не смогли. Финансовая ситуация не изменилась, соответственно, нам нечего было представить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное её решение", - сказал Агарагимов.

Он добавил, что махачкалинскому клубу "надо подготовить план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года".

Российский футбольный союз будет делать все, чтобы махачкалинский "Анжи" продолжил свое существование, заявил 28 мая президент РФС Александр Дюков.

"Руководство "Анжи" хочет сохранить клуб. Это важно, потому что это состоявшийся субъект нашего футбола. Наличие "Анжи" в регионе очень важно - клуб много делает для детско-юношеского футбола. Что касается РФС, желание сохранить "Анжи" мы поддерживаем", - цитирует Дюкова ТАСС.

ФК "Анжи" должен сделать все возможное, чтобы принять участие в Профессиональной футбольной лиге-2019/20, уверен президент Дагестанского футбольного союза Будун Будунов.

"Анжи" 20 лет назад вышел в высшую лигу, которая теперь называется премьер-лигой. Не хочу никого судить и говорить, как случилось, так и случилось [...] "Анжи" надо биться, чтобы остаться во второй лиге, насколько это реально. Будем надеяться, что президент клуба найдет выход из ситуации", - сказал Будунов сегодня РИА "Новости".

С учетом финансовых проблем "Анжи", скорее всего, объявит себя банкротом, предположил сегодня бывший главный тренер махачкалинской команды Гаджи Гаджиев.

"Сейчас важно сохранить бренд клуба. Под этим брендом был представлен дагестанский футбол на протяжении двадцати с лишним лет. Конечно же, это потеря для республики, и это уже факт, на который мы никак не сможем повлиять. Вряд ли кто-то возьмется покрыть долги клуба, так как те попытки, что предпринимает сейчас клуб, ни к чему не приводят", - цитирует Гаджиева Sport24.

К середине декабря 2018 года долги "Анжи" составляли 220 млн рублей, несмотря на это руководство клуба решило доиграть чемпионат. Финансовые трудности команды из Махачкалы обусловлены проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Финансирование из бюджета республики такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы". 17 мая болельщики обратились к Керимову с просьбой взять команду под опеку. По мнению пользователей соцсетей, клуб утратил доверие многих болельщиков, а обращение его бывшему владельцу бесперспективно.

Болельщики ФК "Анжи" также считают, что первоочередной задачей руководства клуба является его сохранение, пусть даже в третьем дивизионе.

"Хотя бы ПФЛ. Главное, чтобы не закрыли, думаю на "Динамо" (махачкалинский футбольный клуб "Динамо", - прим. "Кавказского узла") больше людей ходить будут", - написала на странице ФК "Анжи" в соцсети "ВКонтакте" пользователь Алёна Петрова.

"Искренне сочувствую! Мы такое проходили (болельщик "Алании")", - прокомментировал Ахсар Хурумов.

"Если "Анжи" расформируют, вы все потеряете уважение. Не смогли клуб сохранить - это позор. Хуже времена бывали, но клуб худо бедно жил, а сейчас столько возможности, и никому клуб не нужен", - возмутился Иван Иванов, обращаясь к руководству "Анжи".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Футбольный клуб "Анжи".