Задержанный Махи Идрисов хвалился в соцсетях дружбой с Кадыровым

19 сентября 2019, 17:26

У задержанного сегодня бывшего вице-президента дагестанского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова найдено много оружия, сообщили в полиции. Идрисов активно демонстрировал в соцсетях близкую дружбу с Рамзаном Кадыровым.

Источник в МВД Дагестана сообщил сегодня "Кавказскому узлу" о задержании Махи Идрисова. По словам источника, делом занимаются сотрудники федеральных силовых структур.

Задержан бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану. "В данный момент мы можем подтвердить факт его задержания, подробности будут оглашены чуть позже", - процитировал сегодня в 15.30 мск представителя ведомства РБК.

В аккаунте Махи Идрисова в Instagram опубликован целый ряд фото, из которых следует, что он состоит в дружеских отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Так, на фотографиях, опубликованных 14 мая 2018 года, Кадыров и Идрисов сидят рядом на корточках в спортзале, на другой стоят обнявшись. "В гостях у дорогого старшего Брата Рамзана. <...> Спасибо, Брат, что всегда 24 часа в сутки для меня твои двери открыты. Ценю и горжусь, Брат", - написал Идрисов.

"За спиной Брата как за железобетонной стеной", - прокомментировал Идрисов публикацию другого фото с Кадыровым, сделанную 5 сентября 2017 года.

Последняя по времени публикация в соцсетях Идрисова, демонстрирующая его приятельские отношения с Кадыровым, опубликована 8 сентября 2019 года в Facebook. Там Идрисов выложил видео с обеда с участием Кадырова. "Обед в Абу Даби с Братьями. Рамзан Ахматович пожелал мне приятного аппетита", - пояснил содержание видео Идрисов.

У Идрисова при обысках найдено помповое ружье, три автомата Калашникова, гранаты, несколько пистолетов, коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

На видео "Задержан бывший вице-президент ФК "Анжи" Махи Идрисов", опубликованном на канале Operline Ru в Youtube, демонстрируются разложенное на земле огнестрельное оружие, патроны и магазины к нему, бинокль, удостоверение, пачки купюр по пять тысяч рублей. "Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением того, что это видео имеет отношение к Махи Идрисову.

На сайте МВД Дагестана по состоянию на 17.26 мск 19 сентября нет информации о задержании Идрисова.