19 сентября 2019, 15:59
Источник сообщил о задержании друга Кадырова Махи Идрисова
"У друга Рамзана Кадырова Махи Идрисова идут обыски", - говорится и в сегодняшней публикации на Telegram-канале "Спросите у Расула". Публикацию сопровождает фото разложенного на земле огнестрельного оружия, денег и автомобильных номеров с кодом крымского региона. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением того, что данное фото имеет отношение к обыску у Махи Идрисова.
На странице Махи Идрисова в Instagram немало публикаций, демонстрирующих дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, проанализировал "Кавказский узел".
"Рамадан в Чечне проходит на фоне пиара фонда Кадырова", "Кадыров поддержал вызов Навального на бой с главой Росгвардии", "Обращение Тимати к Нурмагомедову вызвало споры в соцсетях".
19 сентября 2019, 17:12
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Режиссер фильма "Даймохк" рассказала об атмосфере страха и недоверия в Чечне
Документальный фильм о чеченском хореографе Рамзане Ахмадове вошел в конкурсную программу фестиваля "Артдокфест". В Чечне съемочная группа столкнулась с нежеланием людей рассказывать о происходящем в республике из страха перед властями, рассказала режиссер картины Маша Новикова.
19 сентября 2019, 15:33
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Пользователи соцсетей связали с поборами пополнение фонда Кадырова
Обязательные пожертвования бюджетников и предпринимателей назвали пользователи соцсетей в числе источников финансирования фонда Кадырова, активы которого за год увеличились более чем в полтора раза.
19 сентября 2019, 14:27
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Силовики обыскали налоговую инспекцию в Махачкале
Выемка документов проводится в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Махачкалы, сообщили источники. Обыск связан с проверкой юридического лица, уточнил представитель силовой структуры.
19 сентября 2019, 13:28
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Борис Стомахин освободился из тюрьмы
Публицист Борис Стомахин, отбывший срок заключения за публикацию о терактах в Волгограде, сегодня вышел на свободу из тюрьмы в Саратовской области.
19 сентября 2019, 12:12
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Замначальника налоговой службы в Ростове-на-Дону арестован по делу о взятке
Суд в Ростове-на-Дону постановил поместить под домашний арест замначальника налоговой инспекции, подозреваемого в получении от предпринимателя 500 тысяч рублей, сообщило сегодня следствие.
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19 сентября 2019, 17:12
Режиссер фильма "Даймохк" рассказала об атмосфере страха и недоверия в Чечне
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19 сентября 2019, 13:28
Борис Стомахин освободился из тюрьмы
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19 сентября 2019, 11:10
Артемий Лебедев сравнил теракт в Беслане с автоаварией
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19 сентября 2019, 09:07
Следствие отказалось от претензий к матери избитой в Ингушетии девочки
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19 сентября 2019, 06:541
Исследователи выяснили отношение граждан Грузии к экономической политике властей
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19 сентября 2019, 04:49
Власти рапортовали о выделении помощи погорельцам Темрюкского района
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19 сентября 2019, 14:27
Силовики обыскали налоговую инспекцию в Махачкале
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19 сентября 2019, 12:121
Замначальника налоговой службы в Ростове-на-Дону арестован по делу о взятке
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19 сентября 2019, 10:061
Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в приграничном районе
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19 сентября 2019, 00:53
Татьяна Егорова выдвинута на пост спикера парламента Кабардино-Балкарии
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19 сентября 2019, 00:16
Сенатором от Астраханской области назначен Александр Башкин
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18 сентября 2019, 19:40
Дагир Хасавов арестован на два месяца
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18 сентября 2019, 10:37
Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах приграничного села
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18 сентября 2019, 08:041
Режим КТО введен в Чегеме
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19 сентября 2019, 17:12
Режиссер фильма "Даймохк" рассказала об атмосфере страха и недоверия в Чечне
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19 сентября 2019, 15:331
Пользователи соцсетей связали с поборами пополнение фонда Кадырова
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12 сентября 2019, 17:07
Гриб Павел Игоревич
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12 сентября 2019, 16:143
Хасиков Бату Сергеевич
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12 сентября 2019, 16:11
Бабушкин Игорь Юрьевич
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17 сентября 2019, 20:02
BERG...man TbilisiКраснодар и Ростов в тройке лидеров. Обзор 9-го тура ЧР по футболу. И о матче Лион-Зенит в ЛЧ. 32
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14 сентября 2019, 10:07
Ветер с АпшеронаГерои Дагестана лучше всех в мире бьют кулаком по головам 57
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14 сентября 2019, 09:10
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BERG...man TbilisiВыборы в РФ. Второй тур през.выборов в Абхазии. Победа Хабиба и Андрееску и о финале US Open: Надаль - Медведев 52
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19 сентября 2019, 10:25Заместитель муфтия Чеченской Республики стал доктором шариатских наук
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19 сентября 2019, 11:321
Мода на извинения: от Чечни до самых окраин
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Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России
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"Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации
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Ряды чеченского подполья заполнила молодежь