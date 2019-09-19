Источник сообщил о задержании друга Кадырова Махи Идрисова

19 сентября 2019, 15:59

Представители федеральных силовых структур проводят обыски у Махи Идрисова, демонстрирующего в соцсетях дружбу с главой Чечни, сообщил "Кавказскому узлу" источник в МВД Дагестана.

"У друга Рамзана Кадырова Махи Идрисова идут обыски", - говорится и в сегодняшней публикации на Telegram-канале "Спросите у Расула". Публикацию сопровождает фото разложенного на земле огнестрельного оружия, денег и автомобильных номеров с кодом крымского региона. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением того, что данное фото имеет отношение к обыску у Махи Идрисова.

На странице Махи Идрисова в Instagram немало публикаций, демонстрирующих дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, проанализировал "Кавказский узел".