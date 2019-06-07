Васильев пообещал развивать детский футбол вместо "Анжи"

07 июня 2019, 12:57

Власти Дагестана не планируют финансово поддерживать "Анжи", но намерены развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов, заявил глава Дагестана Владимир Васильев. Общая сумма задолженности клуба по итогам сезона составляет 90 миллионов рублей, отметил генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов.

Как писал "Кавказский узел", по итогам чемпионата России-2018/19 махачкалинская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Клуб из-за долгов был лишен возможности участвовать в Футбольной нацлиге и намерен подать заявку на участие во второй лиге чемпионата России.

17 мая болельщики обратились к бывшему владельцу клуба олигарху Сулейману Керимову с просьбой взять команду под опеку. При этом новый президент клуба Осман Кадиев резко критиковал действия Владимира Васильева на посту главы Дагестана. Однако, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, несмотря на то, что власти республики отказались финансировать "Анжи" на фоне конфликта президента клуба и Васильева, этот отказ обусловлен проблемами с финансированием ключевых для Дагестана проектов.

Васильев подтвердил отказ в помощи "Анжи"

Власти Дагестана не планируют финансово поддерживать махачкалинский футбольный клуб "Анжи", но намерены развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов, заявил глава Дагестана Владимир Васильев.

"Финансовую поддержку [клубу "Анжи"] из бюджета не можем оказать. Бизнес, который его содержал, сейчас пока решения не нашел. Что будет дальше с клубом? Ну, что будет с клубом, то и будет с клубом. Мы будем заниматься тем, что будем развивать футбол в республике. Есть школы [по футболу] - вот это наша забота, мы их должны поддержать, развивать и выращивать специалистов", - цитирует сегодня Васильева ТАСС.

По мнению главы региона, клуб в свое время "был раскручен, создан резко, мощно, но дальше не был обеспечен". "Мы не можем сегодня выделить деньги на то, чтобы содержать его из бюджета", - добавил он.

При финансовой поддержке Сулеймана Керимова в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран. В частности за клуб выступали знаменитый бразилец Роберто Карлос, Самюэль Это’О, Лассана Диарра, Ласина Траоре, Виллиан. В 2012 году главным тренером был назначен авторитетный голландский специалист, бывший тренер сборной России Гус Хиддинк. Под его руководством клуб в сезоне 2012-2013 годов "Анжи" занял наивысшее в своей истории третье место, завоевав первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, отмечается в справочном материале о футбольном клубе "Анжи", подготовленном "Кавказским узлом".

Агарагимов: задолженность по зарплатам у "Анжи" 75 млн рублей

Задолженность по зарплатам - 75 млн рублей, ещё 15 млн рублей – это трансфертная задолженность. Это так называемые футбольные долги, рассказал 4 июня генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов в интервью изданию "Чемпионат".

"Мы отправили письмо на имя генерального директора РФС Александра Алаева с просьбой допустить "Анжи" к внештатной процедуре лицензирования. Соответственно, мы формируем бюджет на новый сезон. Ориентировочно можно сказать, что он у нас может составить около 27 млн рублей. Это приемлемый бюджет для участия в первенстве ПФЛ. Мы работаем над тем, чтобы реструктурировать наши долги по налогам и рассчитываться по ним ежемесячно в течение трёх лет. За счёт оптимизации долги клуба перестанут увеличиваться уже с июня, и мы сможем выйти на рассчитываемый бюджет в 27 млн", - пояснил Агарагимов.

По его словам, часть игроков клуб "готов продать или отдать в аренду". "Помимо опытных футболистов интерес есть и к проявившей себя молодежи, в частности к Калошину, Закирову, Иванченко. Если все наши футболисты согласятся подождать выплат, то они своим жестом могут помочь клубу. Мы сейчас делаем всё возможное, чтобы сохранить "Анжи". У нас есть взаимопонимание с футболистами, и мы планируем постепенно со всеми рассчитаться", - заявил генеральный директор "Анжи".

Он также отметил, что для участия в матчах будут привлечены молодые игроки.

В свою очередь бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев назвал "предательством" решение руководства Дагестана, отказавшего клубу в поддержке, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Они считают, что мы частный клуб, нас должен финансировать конкретный человек . Но, на мой взгляд, это однобокий подход. Если ты возглавляешь Республику, нужно шире смотреть на вещи. Почему бы не поддерживать команду, которая может олицетворять регион? Клуб "Анжи" представляет республику Дагестан на российской арене. В любом случае, считаю, правительство региона должно уделять команде какое-то внимание", - заявил Адиев.

Напомним, что ранее Магомед Адиев заявил об уходе с поста главного тренера махачкалинского "Анжи". Он объяснил свое решение окончанием контракта, отметив, что мог уйти еще зимой.

Финансирование из бюджета республики такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".