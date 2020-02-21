Махи Идрисов (слева) и Рамзан Кадыров. Скриншот с личной страницы https://www.instagram.com/mahi_idrisov/?hl=ru

21 февраля 2020, 17:11

Махи Идрисов сбежал из-под ареста в Махачкале

Друг Кадырова Махи Идрисов, помещенный под домашний арест по делу о незаконном обороте оружия, скрылся от следствия. Идрисов объявлен в федеральный розыск, отчиталось сегодня МВД Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что Махи Идрисова задержали в сентябре 2019 года. У Идрисова при обысках было найдено помповое ружье, три автомата Калашникова, гранаты, несколько пистолетов и коллекционное холодное оружие, сообщил источник в правоохранительных органах. Суд в Махачкале поместил Идрисова под домашний арест - пользователи соцсетей сочли это слишком мягкой мерой пресечения, несправделивой по отношению к другим подозреваемым по аналогичным делам.

По словам представителя пресс-службы МВД Дагестана, Махи Идрисова еще 10 февраля объявили в федеральный розыск, сообщило сегодня на своем сайте "Рен-ТВ".

Решение о розыске принято после того, как Идрисов сбежал из-под домашнего ареста, со ссылкой на МВД Дагестана передал сегодня ТАСС.

На сайте МВД Дагестана к 17.11 мск 21 февраля не появилось сообщения о побеге Идрисова и его розыске. 

Фотографии на странице Махи Идрисова в Instagram говорят о его дружеских отношениях с главой Чечни. Замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов посвятил задержанию Махи Идрисова публикацию, в которой назвал уголовное дело "временными проблемами", говорится в подготовленной "Кавказским узлом" материале "Друг Кадырова: чем известен Махи Идрисов".

Примечание:

"Муса Мусаев досрочно вышел на свободу", "Источник сообщил о новой версии следствия по делу дагестанских чиновников", "Шесть заместителей министров уволены в Дагестане".

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