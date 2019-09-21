Махи Идрисова поддержал начальник полиции Чечни

21 сентября 2019, 14:58

Замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов опубликовал совместное фото с Рамзаном Кадыровым и заподозренным в незаконном обороте оружия Махи Идрисовым, заявив о "временных проблемах" "брата". Оперативная съемка, где Идрисов называет себя безработным, а изъятый у него арсенал легальным, вызвала недовольство пользователей Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября источник в МВД Дагестана сообщил о задержании Махи Идрисова, назвав его другом главы Чечни Рамзана Кадырова. В соцсетях распространилось видео с изъятым арсеналом оружия. РБК со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана сообщил, что Идрисов - бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи", но в клубе заявили, что Идрисов никогда не работал у них.

В аккаунте Махи Идрисова в Instagram опубликован целый ряд фото, из которых следует, что он состоит в дружеских отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Так, на фотографиях, опубликованных 14 мая 2018 года, Кадыров и Идрисов сидят рядом на корточках в спортзале, на другой - стоят обнявшись. "В гостях у дорогого старшего Брата Рамзана. <...> Спасибо, Брат, что всегда 24 часа в сутки для меня твои двери открыты. Ценю и горжусь, Брат", - написал Идрисов.

Генерал-майор полиции Апти Алаудинов 20 сентября разместил на своей странице в Instagram совместную фотографию с главой республики Рамзаном Кадыровым и Махи Идрисовым. Высокопоставленный силовик сообщил, что ему советуют скрывать подобные фото, и подчеркнул, что не будет этого делать. "Братья не выбирают друг друга, их дает Всевышний. Братство не зависит от того, как обстоят дела твоего брата, болен ли он или во временном заточении. Мы чеченцы, и мы умеем быть братьями при любых обстоятельствах, независимо от того, что это нам сулит. Тяжело, когда некоторые доброжелатели советуют убрать фото своего брата из инстаграма всего лишь из-за того, что у него временные проблемы", - написал Алаудинов.

Алаудинов с июня 2011 года занимает пост заместителя министра внутренних дел по Чечне – начальника полиции, говорится в его биографии, опубликованной на сайте МВД Чечни.

"[Вот] выйдет Махи-брат, достойные братья помогут ему", - написал на странице Алаудинова shah_777_05. Публикация Алаудинова вызвала в Чечне и критику. "Хотя имя Идрисова он (Апти Алаудинов. - Прим. "Кавказского узла") не указал, но понятно, что речь именно о нем. Не зря ведь там он свое фото в компании с Раманом и Махи поместил. Странно, конечно, когда высокопоставленный полицейский начальник позволяет себе такие вещи. Как-никак, Идрисов подозревается в совершении уголовного преступления. Но, видимо, у наших начальников есть свое мнение на этот счет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни Роза.

По состоянию на 14.58 21 сентября публикация Алаудинова собрала 1488 "лайков" и 91 комментарий. В частности, "лайк" поставлен и от комплиментарного Кадырову аккаунта za_kadyrov_95_. При этом реакции на задержание Идрисова на страницах самого Кадырова в соцсетях к 14.58 мск 21 сентября нет.

"Реакции Рамзана на задержание «Брата Махи» пока не последовало, но, возможно, он так опосредствованно, через своего подчиненного выказал тому поддержку. По кавказским, по мужским понятиям, может, это и оправдано, но вот с точки зрения закона - не совсем. Как-никак, человек задержан правоохранительными структурами, у него изъято большое количество оружия. Речь идет о серьезном правонарушении, и когда представитель правоохранительных органов, к тому же высокого ранга, высказывает слова поддержки, это несколько двусмысленно воспринимается", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник чеченских правоохранительных структур Эли.

Широкого обсуждения публикации Алаудинова пользователями Instagram не на странице замглавы МВД Чечни не возникло. Ранее, 20 сентября 2017 года, Махи Идрисов размещал на своей странице в Instagram совместное фото с Апти Алаудиновым. На другом фото в той же публикации Идрисов запечатлен на фоне стены с большим фото Алаудинова и Кадырова. В руках у Идрисова две снайперские винтовки. "На втором фото генеральские снайперские винтовки, которые в пятерку в мире лучших входят", - подписал публикацию Идрисов.

Идрисов помещен в махачкалинский изолятор

Махи Идрисов заподозрен в незаконном обороте оружия, сообщила полиция. "Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Махачкалы", - говорится в публикации от 20 сентября на странице МВД Дагестана в соцсети Instagram. По части 1 статьи 222 УК России Идрисову грозит до четырех лет заключения.

На видео, опубликованном МВД Дагестана, Идрисов отказывается называть свое имя. На вопрос "оружие откуда у вас?" он отвечает, что "это законное оружие". "Я не работаю", - говорит Идрисов в ответ о месте работы. Страница МВД Дагестана в Instagram по состоянию на 14.58 мск 21 сентября закрыта для тех, кто не имеет подписки на нее.

Ответы Идрисова силовикам вызвали недоверие в соцсетях

"С каких пор разрешение на [пистолет] Стечкина дают у нас и на автоматы?", - указал magomedov9334. "Законное оружие?! Это сколько справок у него должно быть, разрешающих хранить этот склад. И дворец хороший для неработающего человека", - прокомментировала dusha_cheloveka77. "У безработного имеется дом и целый арсенал оружия, дорогие машины с крутыми номерами - спрашивается, откуда?", - написал пользователь 08.08.9999. "Так и живем. Нигде не работает, а люди простые на хлеб не могут заработать", - резюмировал zzaur_777_.

Мнения пользователей относительно того, поможет ли Идрисову дружба с Кадыровым, разделились. "Это камень явно в огород Кадырова Рамзана", - прокомментировал публикацию ahmedov9876. "Очень скоро он выйдет он брат Кадырова", - высказался sultan_05_____.