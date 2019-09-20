Махи Идрисов (слева) и Рамзан Кадыров. Фото: страница instagram.com/mahi_idrisov https://www.instagram.com/p/BZ3EbGGhY67/

20 сентября 2019, 12:29

"Анжи" открестился от задержанного Махи Идрисова

Махи Идрисов, у которого при обыске был найден арсенал, никогда не работал в "Анжи", отреагировал футбольный клуб на сообщение МВД по Дагестану о том, что Идрисов, хвалившийся дружбой с Кадыровым, ранее был вице-президентом клуба.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября источник в МВД Дагестана сообщил о задержании Махи Идрисов, назвав его другом главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану проинформировало, что задержан бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов и у него найдено много оружия.

В аккаунте Махи Идрисова в Instagram опубликован целый ряд фото, из которых следует, что он состоит в дружеских отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Так, на фотографиях, опубликованных 14 мая 2018 года, Кадыров и Идрисов сидят рядом на корточках в спортзале, на другой - стоят обнявшись. "В гостях у дорогого старшего Брата Рамзана. <...> Спасибо, Брат, что всегда 24 часа в сутки для меня твои двери открыты. Ценю и горжусь, Брат", - написал Идрисов.

В футбольном клубе сообщили, что Махи Идрисов не работал в "Анжи". "Махи Идрисов никогда не был вице-президентом футбольного клуба "Анжи" и не работал в нашем клубе", - передал слова руководителя пресс-службы клуба Сергея Расулова 19 сентября ТАСС.

Президент "Анжи" Осман Кадиев направил МВД письмо, где сказано, что Идрисов не имеет к клубу никакого отношения. "Официально уведомляю Вас и в Вашем лице МВД РД, что некий Махи не имел и не имеет никакого отношения к структурам футбольного клуба "Анжи" (Махачкала) и к футболу Дагестана. С уважением президент ФК "Анжи", Осман Кадиев", - процитировал обращение Sport24.ru.

На сайтах МВД по Дагестану и ФК "Анжи" сегодня к 12.00 мск нет информации о Махи Идрисове.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Футбольный клуб "Анжи".

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