Муса Мусаев. Фото: Аль-Гимравий https://ru.wikipedia.org

09 октября 2019, 17:59

Суд в Дагестане досрочно освободил Мусу Мусаева

Суд постановил сегодня условно-досрочно освободить бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева, признав необоснованной апелляцию прокуратуры на это решение.

"Кавказский узел" сообщал, что 15 октября 2018 года суд признал Мусу Мусаева виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам колонии. Согласно приговору, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету более чем 48 миллионов рублей ущерба. 11 февраля Мусаев единогласным решением членов президиума политсовета дагестанского отделения "Единой России" был исключен из партии.

Сегодня Кировский суд Махачкалы рассмотрел жалобу прокуратуры на решение об условно-досрочном освобождении Мусаева, вынесенном 22 августа. "Представление прокурора на это решение судья Аслан Мирзаметов признал незаконным, необоснованным", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Кировского суда Махачкалы. 

Информацию об условно-досрочном освобождении Мусаева корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили и в пресс-службе Верховного суда Дагестана .

На сайте прокуратуры Дагестана к 17.59 мск 9 октября не появилось комментариев относительно освобождения Мусаева.

Муса Мусаев возглавлял мэрию Махачкалы с июля 2015 года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Мусаева. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Мэрия Махачкалы потребовала от застройщиков вернуть земельные участки", "Прокуратура Махачкалы призвала мэрию ликвидировать стихийные свалки", "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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