26 декабря 2018, 16:28

Мэр Махачкалы отказался обжаловать приговор

Приговор бывшему мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, приговоренному к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий, вступил в законную силу.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября суд признал виновным в превышении полномочий бывшего мэра Махачкалы и приговорил его к четырем годам колонии. Мнения пользователей соцсетей относительно приговора бывшему мэру Махачкалы разделились. Одни посчитали решение суда слишком мягким, с учетом вменяемых Мусаеву преступлений, другие назвали его слишком строгим, напомнив о его хорошей работе в должности главы города.

Согласно обвинительному заключению, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету ущерб на более чем 48 миллионов рублей. Ранее он настаивал на своей невиновности, однако на заседании 2 октября признал свою вину. 12 октября Мусаев выступил на суде с последним словом, сказав, что ничего не делал умышленно и попросил вынести законный приговор, сообщил его адвокат.

Приговор экс-мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, вступил в законную силу, со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана сообщил ТАСС.

Защита Мусаева отозвала апелляционную жалобу за день до ее рассмотрения в суде. Муса Мусаев первоначально настаивал на обжаловании приговора, но его удалось убедить, что дело бесперспективное, информировал сегодня "Черновик".

Вступление приговора в силу означает, что администрация Махачкалы может приступить к выборам мэра, отмечает издание.

Муса Мусаев стал главой Махачкалы в июле 2015 года, говорится в размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" его биографии. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Мусаев сравнил свою деятельность в Махачкале с работой Путина", "Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева", "Источники сообщили об обысках в офисе и дома у мэра Махачкалы". 

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