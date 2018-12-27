Муса Асхабалиевич Мусаев. Фото Аль-Гимравий https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусаев,_Муса_Асхабалиевич#/media/File:Мэр_Махачкалы_Муса_Мусаев.jpg

27 декабря 2018, 17:14

Мусаев лишен полномочий мэра Махачкалы

Депутаты городского собрания Махачкалы приняли сегодня решение об отставке с поста мэра Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий, и объявили о начале конкурса на эту должность.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября суд признал Мусу Мусаева виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам колонии. Поданная на это решение апелляция 26 декабря была отозвана, и приговор вступил в законную силу.

Согласно приговору, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету ущерб на более чем 48 миллионов рублей. Первоначально он настаивал на своей невиновности, однако на заседании 2 октября признал свою вину. 12 октября Мусаев выступил на суде с последним словом, пояснив, что нарушил закон неумышленно.

В связи с вступлением в законную силу приговора Мусе Мусаеву депутаты горсобрания Махачкалы приняли решение о сложении им полномочий, сообщила сегодня пресс-служба мэрии. "Решение вступает в силу со дня принятия", – процитировало пресс-службу РИА "Дагестан".

На той же сессии был объявлен конкурс на пост мэра. Прием документов от кандидатов начнется 28 декабря и завершится 16 января 2019 года. Первый этап конкурса, по итогам которого будет принято о допуске кандидатов, пройдет 17 января, а второй, решающий – 22 января, информировал сегодня "Черновик".

Муса Мусаев возглавлял махачкалинскую администрацию с июля 2015 года, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии бывшего мэра. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Суд отказался признать дело Мусаева политзаказом", "Суд оставил Амирова в колонии", "«Черновик»: следствие заинтересовала земля под детсадом в Махачкале".

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