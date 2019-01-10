Депутат Омаров заявил об амбициях мэра Махачкалы

10 января 2019, 23:45

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров объявил о своем намерении побороться за пост мэра Махачкалы, составив конкуренцию кандидату главы Дагестана Салману Дадаеву. Источник назвал еще одним возможным кандидатом на эту должность Мухтара Меджидова, который возглавлял правительство Дагестана до 2013 года.

Как писал "Кавказский узел", депутаты горсобрания Махачкалы 27 декабря 2018 года приняли решение об отставке с поста мэра города Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий, и объявили о начале конкурса на эту должность. Первым кандидатом в мэры Махачкалы стал Салман Дадаев, который с мая 2017 года возглавляет управу Басманного района Москвы.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал Дадаева своим кандидатом, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.

О своих планах подать документы в конкурсную комиссию сообщил сам Гаджимурад Омаров. По словам депутата, 15 января он намерен подать документы и официально объявить о своем участии в конкурсе на пресс-конференции в Махачкале.

"Я намерен всерьез включиться в процесс. В ходе выборов все увидят, насколько объективно и честно они пройдут. Убедимся, "пришла ли Россия", в частности, в Махачкалу? Как это отразилось на возможностях горожан избирать себе власть и руководителей?" - приводит слова Омарова РИА "Дербент".

В 2012-2015 годах Гаджимурад Омаров был лидером дагестанского отделения "Справедливой России".

В феврале 2015 года, после отчетно-выборной конференции реготделения партии, Гаджимурад Омаров был избит в Махачкале. После избиения политик покинул Дагестан, московские врачи диагностировали у него перелом ключицы и сотрясение мозга. В своем избиении Омаров обвинил чиновника из правительства республики. В апреле 2015 года по подозрению в избиении Омарова был задержан замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана Магомед Алхасов, но он свою вину не признал . В июне 2015 года главой дагестанского регионального отделения партии "Справедливая Россия" был избран Камил Давдиев.

Гаджимурад Омаров в 2016 году был избран депутатом Госдумы от "Справедливой России". В нижней палате российского парламента он представляет Башкирию, входит в комитет по международным делам, указано на сайте Госдумы.

Автор Telegram-канала о Северном Кавказе kavkaz_leakbez Умар Татиев выразил недоумение в связи с планами Омарова, назвав его "неожиданным кандидатом" на пост мэра. "Омаров, по сути, собирается составить конкуренцию главе управы Басманного округа Москвы Салману Дадаеву, которого у мэра столицы Собянина прямо-таки выпросил глава Дагестана Владимир Васильев. [...] Но получается какой-то абсурд: зачем депутату Госдумы последнего созыва идти в лобовое столкновение с Васильевым, который уже сделал ставку на Дадаева…?" - написал он в своем сегодняшнем посте. Автор Telegram-канала о Северном Кавказе kavkaz_leakbez Умар Татиев выразил недоумение в связи с планами Омарова, назвав его "неожиданным кандидатом" на пост мэра. "Омаров, по сути, собирается составить конкуренцию главе управы Басманного округа Москвы Салману Дадаеву, которого у мэра столицы Собянина прямо-таки выпросил глава Дагестана Владимир Васильев. [...] Но получается какой-то абсурд: зачем депутату Госдумы последнего созыва идти в лобовое столкновение с Васильевым, который уже сделал ставку на Дадаева…?" - написал он в своем сегодняшнем посте.

5 декабря 2018 года Владимир Васильев объявил, что мэром Махачкалы станет Салман Дадаев. "Салман Дадаев - дагестанец. Молодой, энергичный", - заявил Васильев, представляя врио мэра. Васильев отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин "с трудом расстался" с Дадаевым.

В качестве кандидата на пост мэра Махачкалы может выступить также бывший председатель правительства республики Мухтар Меджидов. Переговоры о возможном участии Меджидова в конкурсе на должность мэра Махачкалы уже велись на правительственном уровне, сообщило сегодня со ссылкой на собственный источник "Новое дело".

После ухода из правительства Дагестана в 2013 году Меджидов возглавляет совет директоров московского гособоронпредприятия. Сам он не подтвердил и не опроверг информацию о своем возможном участии в конкурсе на пост мэра Махачкалы, указывает издание.

С января по июль 2013 года Мухтар Междидов был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".



Прием документов для участия в конкурсе на пост мэра Махачкалы продлится до 16 января. Для проведения выборов конкурсный отбор должны пройти как минимум два кандидата, в ином случае будет назначен новый конкурс.

Желающих стать мэром Махачкалы достаточно много, указывал в конце декабря политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Активность действующего врио главы города Мурада Алиева говорит о его [амбициях] - он желает доказать, что он ничуть не хуже, чем возможный мэр Салман Дадаев", - завил он "Кавказскому узлу".

Первый этап конкурса - проверка достоверности сведений о кандидатах и их соответствия требованиям - пройдет 17 января 2019 года. Второй этап назначен на 22 января 2019 года, он будет включать индивидуальные собеседования для проверки квалификации кандидатов, их профессиональных и личных качеств.