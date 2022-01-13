Коридор в московской больнице. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

13 января 2022, 03:29

Врачи назвали тяжелым состояние раненных при потасовке в центре Москвы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое пострадавших в драке со стрельбой у ресторана в Гжельском переулке в центре столицы получили тяжелые травмы, однако угрозы их жизни нет, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Официальные ведомства и источники "Кавказского узла" не подтвердили и не опровергли информацию об участии в драке уроженцев Чечни.

Как писал "Кавказский узел", драка со стрельбой произошла утром 9 января у ресторана в Гжельском переулке в центре Москвы. Источники в правоохранительных органах сообщили, что в ней принимало участие более 10 уроженцев Чечни, Узбекистана и Киргизии. В результате два человека были госпитализированы с множественными колото-резаными ранами, а трое доставлены в отдел полиции для разбирательства. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на сообщение о массовой драке со стрельбой в центре Москвы. Многие комментаторы допустили ксенофобские высказывания, некоторые призвали не нагнетать атмосферу нетерпимости.

Состояние обоих пострадавших в массовой драке в центре Москвы остается тяжелым, сообщил 12 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник департамента здравоохранения Москвы.

По его словам, один из пострадавших получил ранения бедер, резаную рану пальца и ушиб головы, а другой - ранения шеи, лица и бедер. Несмотря на травмы, их жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве. Национальность пострадавших сотрудники департамента не уточнили.

Источники не подтвердили, но и не опровергли корреспонденту "Кавказского узла" участие в драке уроженцев Чечни.

В представительстве Чечни в Москве также заявили, что не располагают информацией о драке и участии в ней чеченцев.

В посольствах Узбекистана, Таджикистана, Киргизии корреспонденту "Кавказского узла" не опровергли и не подтвердили информацию об участии в потасовке уроженцев этих республик. 

В главном управлении МВД по Москве "Кавказскому узлу" отказались озвучить подробности инцидента, сославшись на тайну следствия.

Примечание:

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Автор: Олег Краснов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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