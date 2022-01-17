Пользователи соцсети поверили словам уроженца Дагестана о конфликте в Москве

17 января 2022, 10:29

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Конфликт в московском автобусе был спровоцирован репликами водителя и пассажиров о национальности и вероисповедании, объяснил мужчина, который представился дагестанцем, участвовавшим в инциденте. Его видеообращение вызвало сочувственные отклики пользователей Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. После инцидента возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские задержали подозреваемого - 29-летнего мужчину. Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженец Дагестана должен извиниться и перед пассажирами, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить.

В резонансном ролике запечатлен лишь сам конфликт. Что стало поводом для него, из кадров не ясно и в описании к видео не уточнялось. На кадрах видно, как молодой мужчина с бородкой ходит по салону и нецензурно ругается, а пассажиры призывают мужчину "не выражаться". "Я веду себя так, как считаю нужным. С вами так надо себя вести", - отвечает на это уроженец Дагестана. "С кем – с нами?" – интересуется пожилой мужчина. "С вами, с русскими", - говорит в ответ уроженец Дагестана. Это возмущает пассажиров, и к конфликту подключаются больше людей, упрекая молодого мужчину за его поведение. Тот в ответ называет их "нацистами", а о себе говорит "мы, дагестанцы".

Видео с объяснением мужчины за конфликт в автобусе размещено сегодня ночью в Telegram-канале "Совесть Дагестана". "Не оправдываем парня, но требуем разобраться и наказать всех причастных в происшествии в автобусе", - говорится в аннотации.

Это же видео опубликовано сегодня ночью в Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 349 тысяч пользователей. "Дагестанец рассказал об инциденте в московском автобусе. По его словам, водитель автобуса стал его оскорблять такими словами, как «чурка», после чего он не выдержал и ответил ему «ты не мужчина». Далее пассажиры автобуса вступились за водителя, также оскорбляя дагестанца, что, скорее всего, не попало на камеру мобильного телефона", - говорится в описании видео.

Опубликованное видео снято в темное время суток, в кадре видна лишь часть лица безбородого мужчины. "Кавказский узел" не располагает данными о том, что видео записал участник конфликта в московском автобусе, но автор видео утверждает, что он "тот самый дагестанец, у которого получился инцидент в автобусе".

Мужчина на видео объяснил, что не успел выйти из автобуса на своей остановке и попросил водителя повторно открыть дверь, пока автобус не тронулся с места. "Он все равно не открыл, я подошел, он мне начал типа "Да брысь отсюда, типа, чурка". Я ему сказал: "Ты не мужчина". Он после этого промолчал, а люди, которые рядом сидели, начали типа "Вот вы, мусульмане, такие-сякие" – в общем формате выражаться. Я после этого начал говорить: "Вы нацисты"... Я не хотел задеть русских именно [как] нацию, я хотел именно нацистов задеть, которые не любят мусульман, не любят дагестанцев, кавказцев, вот в таком формате я выражался", - говорит на видео мужчина.

К 10.15 мск публикация в Instagram-паблике набрала 64,1 тысячи просмотров, под ней размещено 1160 комментариев. Авторы большинства из них выразили доверие объяснению мужчины на видео. "Я ему верю", - написал, в частности, labazanov3246. "Сами они провоцируют", - согласилась fatima05788. "Я почему-то ему верю", - написал и el_patron712.

"Как всегда, концовку выставляют напоказ", - упрекнул авторов видеозаписи инцидента gasan27rus. "Провоцируют они так наших и потом обвиняют", - предположила na.ida433.

"Так вот почему начало не засняли, как всегда, показывают только то, что им выгодно", - поделилась мнением gamzatova_f. "Парня спровоцировали и сделали его негодяем, а оказывается, контекст конфликта был вырван. Почему начала видео нет, полная провокация", - написал fai_0412.

"Я так и думала, что он не просто так все это [в автобусе] говорил", - призналась is_djam_74. "Верю пацану, есть такие", - согласился e_shamsudinov. "Согласен с ним, такие люди есть на самом деле, которые выводят на провокацию", - написал и 1.cuba_17.

"Там камеры есть у водителя в кабине, на кого рассчитан этот цирк, и звук записывается, когда покажут, тогда и будет понятно, кто прав", - написал galbatsen. "С такими случаями каждый день можно сталкиваться, и реально провоцируют, пытаешься промолчать, они ещё больше цепляют, пусть посмотрят запись в автобусе, в каждом автобусе есть камеры... и я думаю там будет видно, что он говорит правду", - согласился nordlondon.

Некоторые пользователи обратили внимание, что автор видеообращения без бороды, тогда как участник конфликта в автобусе был с бородкой. "Что-то бороды не видно", - заметил, в частности, kaspiysk_kaspiysk1. "А че бороду сбрили", - удивился 000khkhkh7.

"Там с бородой был, а этот бритый", - подверг видеообращение сомнению qty8383. "Тот же с бородой был", - обратил внимание и moi.dagestancy.

"А что ты лицо не показываешь-то? Если правда на твоей стороне", - заочно обратился к автору видео kamill.dd. "А как они догадались, что он мусульманин?" – скептически задался вопросом alimuradramaldanov.

"Жила и училась в Москве 5 лет. Осталась на практику. В метро не раз слышала высказывания о том, что я приезжая. Хотя веду себя достойно и воспитанно. Человека могли вынудить. Я верю. В семье не без урода, конечно. Я о тех, кто действительно порочит Дагестан. В суде выслушивают обе стороны, так выслушаем и его, "виновника"", - написала sulaimankarim0709.

Напомним, инцидент в автобусе продолжил серию конфликтов с участием уроженцев Кавказа. Так, 9 января драка со стрельбой произошла у ресторана в центре Москвы, после нее два человека были госпитализированы, еще трое задержаны. Источники в силовых структурах сообщили, что в драке принимали участие более 10 уроженцев Чечни, Узбекистана и Киргизии. Официальные ведомства и источники "Кавказского узла" не подтвердили и не опровергли информацию об участии в драке уроженцев Чечни.

Ранее, 5 ноября 2021 года, группа молодых людей в Новой Москве избила двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. В тот же день государственные СМИ сообщили, что по предварительным данным, нападавшие – выходцы с Кавказа. Нападавших задержали, ими оказались уроженцы Азербайджана, трое из которых получили российское гражданство девять лет назад. 7 ноября они были арестованы.

Рамзан Кадыров, комментируя инцидент в Новой Москве, заявил, что спецслужбы должны найти провокаторов, которые ошибочно назвали участников нападения уроженцами Северного Кавказа. 22 ноября того же года парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Магомед Даудов объяснил эту инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира".