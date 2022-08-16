Унижение знакомого привело к публичным извинениям жителей Чечни в мусорных баках

16 августа 2022, 14:49

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Двое мужчин, стоя в мусорных баках на фоне стены с колючей проволокой, принесли извинения за то, что запихнули своего знакомого в такой же бак. Часть пользователей соцсети отметила, что провинившихся унизили, хотя они должны были ответить за свои действия по закону. Такое наказание станет предупреждением для других, возразили их оппоненты.

Видеоролик с извинениями жителей Чечни опубликовал сегодня Telegram-канал Readovka. В первой части ролика двое мужчин засовывают третьего в мусорный бак. Мужчина, одетый в футболку "Ахмат", кричит и сопротивляется. "Отпусти, я тебе говорю. Я же говорю тебе, отпусти. Отпусти", - кричит пострадавший, но его удерживают и пытаются полностью опустить в бак. Это видео было снято в дневное время, следует из видеозаписи.

Во второй части ролика эти же двое мужчин в той же одежде, что и в первой части ролика, стоя в мусорных баках на фоне стены с колючей проволокой, приносят извинения. Видео снято вечером или ночью. Оба они опустили головы, а говорит только один из них. "Мы совершили большую ошибку. Мы два подлеца. Мы издевались над больным человеком, засунув его в бак. Всевышний наказал нас за это. Всевышний обернул это против нас. Если можете, то простите нас", - перевел слова жителя Чечни "Кавказский узел".

"Кавказский узел" не может подтвердить место и дату съемки этих видеозаписей.

Двое мужчин поиздевались на видео "над хорошо известным в Грозном молодым человеком, который, вероятно, имеет ментальные проблемы", указал автор блога "Чечня Инсайд" на "Кавказском узле". ""Героев” быстро нашли, забрали в одну из грозненских силовых структур и в конце сняли видео, как они. опустив головы стоят в мусорных баках на территории силовой структуры", - говорится в записи "Дело в кофте? Двое издевавшихся над грозненцем попали в мусорные баки силовой структуры"

По мнению автора блога, поводом для наказания провинившихся, стало то, что молодой человек был в одежде с символикой "Ахмат". "В данном конкретном случае, как мне кажется, против двоих мужчин, издевавшихся над слабым, сыграл тот факт, что человек, над которым они подшучивали, был одет в кофту "Ахмат" и это стало триггером для силовиков или тех, кто им дал приказ наказать провинившихся. Ну что же, надеюсь это станет уроком для тех, кто подшучивает и издевается над слабыми. Ведь на каждого сильного и влиятельного всегда найдется более сильный и более влиятельный", - подчеркнул блогер.

Запись с извинениями была опубликована сегодня в Instagram-паблике "ЧП Чечня", на который подписаны 294 тысячи подписчиков, к 14.40 набрала 452 комментария, большая часть из них оставлена на чеченском языке.

Авторы комментариев на русском языке поспорили об обоснованности такого наказания за проступок. "Они это сделали по своей глупости и неразумности. А вы последовали их примеру и сделали тоже самое, чем вы отличается от них? Вы называете себя законом и властью? В каких законах прописано унижение за поступки?" - написал samir_magomedovich. "Истину глаголете, уверена, что нельзя бить тем же", - поддержала sh.oksana_.

Другие авторы комментариев на русском языке не согласились с ними. "Если бы их не наказали, они бы и не подумали перед ним извиниться!" - ответил пользователь zaraalien9. "Они правильно сделали! Это будет уроком для всех", - указал roashid_.

"Они поступили глупо и бесчестно, стоит ли поступать так же и делать то же самое, нет, не думаю, что это правильно", - возразил samir_magomedovich.

"Быстро нашли, даже переодеться не успели", - отметил пользователь 7717aaaa.

"Кавказский узел" также писал, что видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием, стала причиной извинений автора видео перед героем его ролика. Москвич признал, что "виноват" насчет чеченского народа, и пообещал, что такое больше не повторится.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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