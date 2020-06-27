Мать умершей жительницы Гудермеса извинилась перед зятем

27 июня 2020, 20:19

Обвинения зятя в убийстве дочери мать умершей в Гудермесе 23-летней девушки назвала безосновательными и попросила прощения у молодого человека, сообщила ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях распространилось сообщение о том, что 12 июня в Гудермесе супруг убил 23-летнюю жену. Похороны прошли ночью. После резонанса в соцсетях тело умершей эксгумировали. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что признаков насильственной смерти нет. Мать, ранее заявлявшая, что видела кровоподтеки на теле дочери, 23 июня во время встречи с Рамзаном Кадыровым принесла извинения за эти слова. Извинения были показаны в эфире чеченской гостелекомпании. Но пользователи Instagram сочли их вынужденными.

Мать умершей в Гудермесе девушки заявила, что обвинила зятя в убийстве дочери "из-за слухов". По словам женщины, ее дочь умерла своей смертью, говорится в сегодняшнем сообщении на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram.

"Об этом она узнала по итогам долгого разбирательства правоохранительных органов и экспертизы тела [дочери]. Женщина попросила прощения у молодого человека и призвала не распространять слухи об убийстве ее дочери и вине семьи [ее мужа]", - сказано в сообщении.

К нему приложено видео, на котором запечатлены две женщины, сидящие на диване. Одна в течение более трех минут что-то говорит на чеченском языке.

Ранее сообщалось, что жительница Гудермеса, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон, много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь. На встрече с родными умершей жительницы Гудермеса Рамзан Кадыров призвал женщин терпеть побои от мужей. Столь толерантное отношение к домашнему насилию неприемлемо и противоречит общественной морали Северного Кавказа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Мать умершей ранее выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о смерти ее дочери. Тогда она заявила, что считает, что зятя пытаются выгородить, поскольку тот военный. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов выразил уверенность, что истинную причину смерти молодой женщины пытаются скрыть.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".