Участники драки в Магасе извинились перед полицейскими

12 апреля 2022, 18:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три участника драки в Магасе, в ходе которой 30 марта пострадал силовик, принесли извинения сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщал "Кавказский узел", о драке в Магасе, в ходе которой был избит силовик, Следственное управление СКР по Ингушетии информировало 2 апреля. Ведомство уточнило, что был задержан один человек. По данным следствия, инцидент произошел днем 30 марта. Группа людей напала на полицейского, который был при исполнении должностных обязанностей. Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

На видеозаписи драки видно, как толпа людей нападает на силовика в Магасе, он стреляет в воздух. В описании к ролику сказано, что инцидент произошел на улице Мальсагова. "У дома №32 собралась толпа мужчин в плохом расположении духа. Они кричали, ругались и, кажется, собирались подраться. Прибывших сотрудников полиции, попытавшихся успокоить толпу, никто не послушал. Более того, на одного из полицейских внезапно напали. Сотрудника окружили, начали толкать и бить. Спастись он смог лишь с помощью пистолета: [полицейский] два раза выстрелил воздух, после чего нападавшие разбежались. Сержанту пришлось обратиться в больницу", – сказано в описании видеоролика, который опубликовал ранее Telegram-канал Baza.

Участники массовой драки в Магасе принесли извинения сотрудникам полиции. Видеозапись извинений опубликовала сегодня в своем Telegram-канале "Фортанга".

Хусейн Сапралиев заявил на видео, что "допустил непозволительные вещи к сотрудникам и впредь такое не повторится". "Каким сотрудникам?" - спросил его голос за кадром. "Правоохранительных органов", - ответил он. Другой мужчина, Адам Сапралиев, отметил, что участвовал в массовой драке 30 марта, в ходе которой пострадал сотрудник полиции. "Я очень каюсь, извиняюсь перед сотрудниками", - сказал Адам Сапралиев и призвал молодежь "не участвовать в таких мероприятиях". Хусейн и Адам Сапралиевы извинились, используя одинаковые речевые обороты. Еще один мужчина, Магомед-Башир Гагиев, также принес свои извинения. "Прошу прошения у сотрудников правоохранительных органов", - заявил он.

Четвертый мужчина, Махмуд Сапралиев, старший брат еще одного участника драки, Батыра Сапралиева, который объявлен в розыск, говорит на ингушском языке, его лицо на видеозаписи размыто. "Мы его найдем. И просим у вас прощения", - перевела его слова "Фортанга".

На сайте Следкома Ингушетии после 2 апреля не публиковалось данных о числе задержанных в связи с дракой в Магасе. Комментариев участников драки и их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Член партии "Единая Россия" и депутат парламента Ингушетии Сулейм Муталиев ранее заявил, что не имеет отношения к драке в Магасе, во время которой был избит полицейский, и уведомил о намерении подать в суд за клевету.

"Кавказский узел" также сообщал, что отец двух братьев Тимурзиевых, напавших на полицейских в Грозном, 12 января 2021 года извинился за своих сыновей в эфире гостелекомпании "Грозный". Один из силовиков погиб, другой тяжело ранен. Были убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.