Житель Ингушетии задержан после избиения полицейского

02 апреля 2022, 10:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи возбудили дело после нападения группы жителей Ингушетии на полицейского, один из подозреваемых задержан.

По данным следствия, инцидент произошел днем 30 марта в Магасе. Группа людей напала на сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей, и избила его. Возбуждено уголовное дело по части1 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

"Задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления. Следствие вышло в суд с ходатайством о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В сети появилось видео инцидента. В ролике видна потасовка, толпа людей нападает на полицейского, он стреляет в воздух. В сообщении к видео сказано, что все это происходит на улице Мальсагова. "У дома №32 собралась толпа мужчин в плохом расположении духа. Они кричали, ругались и, кажется, собирались подраться. Прибывших сотрудников полиции, попытавшихся успокоить толпу, никто не послушал. Более того, на одного из полицейских внезапно напали. Сотрудника окружили, начали толкать и бить. Спастись он смог лишь с помощью пистолета: [полицейский] два раза выстрелил воздух, после чего нападавшие разбежались. Сержанту пришлось обратиться в больницу", - говорится в сообщении, опубликованном вместе с видео в Telegram-канале Baza.

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