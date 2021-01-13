Ахметхан Тимурзиев публично покаялся за убитого сыновьями чеченского силовика

13 января 2021, 13:28

Отец двух братьев Тимурзиевых, напавших на полицейских в Грозном, извинился в эфире гостелекомпании "Грозный". Ахметхан Тимурзиев заверил, что силовики хорошо обращались с ним, его женой и дочерью после задержания.

Как сообщал "Кавказский узел", отец, мать и сестра братьев Тимурзиевых были задержаны вскоре после вооруженного инцидента в Грозном 28 декабря 2020 года. Один из силовиков погиб, другой тяжело ранен. Были убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых приехали в Чечню и примирились с родными убитого силовика, объявивших кровную месть. По словам представителя тейпа Тимурзиевы, власти Чечни пообещали отпустить задержанных. 12 января задержанные вернулись в Ингушетию, сообщил их однотейповец Рамзан Султыгов.

Отец убитых Ахметхан Тимурзиев заявил в эфире государственной телекомпании "Грозный", что не сомневается в виновности своих сыновей. "Сказали: "Ваши дети совершили теракт". Это для меня было просто как гром. <...> Тем не менее, это оказалось правдой <...>. То, что они совершили преступление - это истинная правда. Мне показали на большом экране", - сообщает он в репортаже, опубликованном 12 января в Instagram-паблике телекомпании.

Ахметхан Тимурзиев счел себя и свою жену ответственными за поступок сыновей. "Мы, конечно, виноваты. Как отец, я виноват, что мои дети совершили это", - говорит он на русском языке. Перейдя на ингушский, Ахметхан Тимурзиев поясняет, что "виноват перед народом". "Никому в глаза посмотреть не смогу", - говорит отец убитых в сюжете, переведенном "Кавказским узлом".

Он заверил, что не подвергался давлению после задержания. "Все, кто [был] вокруг - очень хорошие люди, ни от кого ничего неподобающего не было. За нами хорошо смотрели, обеспечивали нас питанием", - говорит Тимурзиев по-ингушски, поясняя, что опровергает "всякие слухи".

В сюжете показаны не только Ахметхан Тимурзиев, но и его жена и дочь. Появляясь в кадре втроем, они стоят с опущенными головами. Говорит только Ахметхан Тимурзиев. В конце сюжета он и его жена слушают мужчину, который на ингушском языке поясняет, что задержанных отпустили благодаря вмешательству Рамзана Кадырова. За спиной мужчины в это время молча стоят несколько человек, в том числе спикер парламента Чечни Магомед Даудов и замглавы республиканского правительства Адам Делимханов.

В декабре 2020 года, мать осужденной в Чечне жительницы Северной Осетии Малики Джикаевой принесла Кадырову извинения за эпатажные ролики дочери в соцсетях. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Власти Чечни использовали историю с объявлением кровной мести родственникам братьев Тимурзиевых и последующим примирением в своих политических целях, в том числе для критики оппонентов. Ингушские старейшины в своих выступлениях в парламенте Чечни восхваляли первого президента республики Ахмата Кадырова. Магомед Даудов и Адам Делимханов заявили, что тейп Тимурзиевых-Султыговых должен остановить критику в адрес Рамзана Кадырова в Ингушетии, иначе это придется сделать чеченским властям. При этом Делимханов назвал Кадырова "главой вайнахов", а Даудов заявил о недопустимости критиковать главу Чечни за соглашение о границе с Ингушетией, вызвавшее массовые протесты.

Представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых пошли на поводу у чеченских властей и согласились участвовать в организованном ими примирении кровников ради освобождения задержанных родных, предположили пользователи соцсетей. Адвокат Магомед Беков, представлявший интересы задержанных, раскритиковал власти Чечни и Ингушетии за отсутствие реакции на объявление кровной мести Тимурзиевым и Султыговым.

Однако Сараждин Султыгов, ранее от имени ингушского тейпа записавший критическое видеообращение к чеченским властям, заявил, что встреча в Грозном прошла в соответствии с адатами. Примирение тейпов необходимо для предотвращения последующих инцидентов, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".