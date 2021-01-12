Власти Чечни политизировали историю с кровной местью родным Тимурзиевых

12 января 2021, 04:30

Власти Чечни использовали историю с объявлением кровной мести родственникам братьев Тимурзиевых и последующим примирением в своих политических целях, в том числе для критики оппонентов.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой тяжело ранен. Убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родственники раненого полицейского, тейп Эрсно, заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых приехали в Чечню и примирились с родными убитого и раненого силовиков. При этом пользователи соцсетей раскритиковали примирение, посчитав, что представители тейпа пошли на поводу у чеченских властей, но все равно не добились освобождения задержанных родных.

Объявлению кровной мести предшествовало видеообращение Тимурзиевых и Султыговых с требованием предъявить доказательства того, что убитые были террористами. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в ответ пригласил жителей Ингушетии в Грозный, но предупредил их о кровной мести. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика. 2 января стало известно, что родственники братьев Тимурзиевых решили приехать из Ингушетии в Чечню, когда "улягутся эмоции".

Президент международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа» Руслан Кутаев комментируя комментируя примирение ингушского клана Тимурзиевых-Султыговых с чеченским родом Джабраиловых, рассказал 11 января корреспонденту "Кавказского узла", что процедуру кровной мести невозможно «искусственно сконструировать».

«Там было реальное убийство. А объявление кровной мести было в связи с тем, что чеченская сторона была оскорблена тем, что хотя начали это представители ингушских родов, но они не соизволили сразу прислать людей с извинениями. По адату даже если было случайное убийство в рамках самообороны, родственники человека, совершившего убийство, должны сразу же прибыть к пострадавшей стороне с извинениями. Другое дело, что сама церемония была использована властями Чечни в своих целях», - подчеркнул он

О том, что объявление кровной мести было реальным, корреспонденту «Кавказского узла» заявил и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, МГИМО МИД РФ Ахмет Ярлыкапов. «Основания для кровной мести формально были. Но если [у властей] была возможность использовать эту ситуацию в политических целях — грех было не воспользоваться. Я думаю, что реальную ситуацию примирения родов развернули так, чтобы выкачать из нее максимум пользы», - подчеркнул он.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин также счел, что объявление кровной мести было реальным, а не инсценировкой. «Судя по тому, что мне известно, речь шла о реальной процедуре. Другое дело, что власти Чечни использовали (историю) для собственного пиара», - завил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам представителя ингушского тейпа Сараждина Султыгова, чеченские силовики задержали отца, мать и сестру уроженца Ингушетии, принимавшего участие в нападении на силовиков в Грозном, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Другой представитель тейпа, Тимур Тимурзиев, после церемонии примирения в Чечне сообщил, что родственникам обещали отпустить задержанных через три-четыре дня. При этом пользователи соцсетей отметили, что сам Сараждин Султыгов не поехал в Грозный.

Вопрос о границе с Чечней сохраняет остроту в Ингушетии

При этом опрошенные эксперты отметили, что во время церемонии примирения председатель чеченского парламента и один из ближайших соратников Кадырова Магомед Даудов призвал членов делегации из тейпа Тимурзиевых-Султыговых остановить критику главы Чечни из-за соглашения о границе между двумя республиками. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что вопрос о границе с Чечней сохраняет остроту в Ингушетии.

"Сел и говорит: "Рамзан предательски забрал земли у ингушей", - процитировал Даудов одного из критиков, не назвав его. Он пригрозил, что за подобную критику "придется отвечать". "Я вам клянусь, что Рамзан никогда не делал ничего, что было бы во вред мусульманам, только хорошее. Такие вещи даже говорить некрасиво. Если эти слова уже вылетели из чьих-то уст, то за эти слова придется отвечать <...> Среди ваших родных, может, кто-то тоже так говорит, поэтому я прошу вас с ними поговорить", - заявил он. Напомним, что в 2018 году Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе двух регионов, которое вызвало массовые протесты в Магасе. Десятки ингушских активистов подверглись уголовному преследованию. Правозащитники назвали "ингушское дело" крупнейшим политическим преследованием современной России. Информация о преследовании противников соглашения собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле".

Руслан Кутаев отметил, что вопрос о границе «муссируется в социальных сетях». По его мнению, ситуацию разжигает некая «третья сила», стремящаяся спровоцировать чечено-ингушский конфликт.

Ахмет Ярлыкапов подчеркнул, что слова Даудова - это фактически признание чеченскими властями массового недовольства новой границей со стороны ингушей. «С помощью репрессий протест просто загнали вглубь. Но он никуда не делся, и при малейшем изменении ситуации этот вопрос всплывет», - заявил он.

Михаил Рощин также заметил, что в Ингушетии сохраняется массовое недовольство в связи с изменениями границы с Чечней. «Его пытаются давить, как умеют, но, как говорят, «осадок остался»», - подчеркнул он.

Власти и муфтият Ингушетии воздержались от участия в церемонии примирения

При этом эксперты высказали различные мнения по поводу того, почему власти и муфтият Ингушетии не участвовали в урегулировании конфликта, в отличие от властей и муфтията Чечни.

По мнению Руслана Кутаева, связано это в первую очередь с тем, что в Ингушетии власти и муфтият меньше контролируют жизнь общества. «Если в Чечне власти проникли повсюду, то ингушское общество не заражено этим», - отметил он, добавив также, что события в целом произошли на территории Чечни.

Ахмет Ярлыкапов считает, что молчание ингушских властей и духовенства связано с обвинениями в адрес погибших. «Ингушская сторона находится в уязвимом положении. Эти люди обвиняются в терроризме, и поэтому для ингушской стороны лучше всего отмолчаться и не привлекать внимания», - заявил он.

Михаил Рощин, в свою очередь, полагает, о пассивность ингушских властей вызвана инструкциями из Москвы и нежеланием конфликтовать с Кадыровым. « [Глава Ингушетии в 2008-2019 годах] Юнус-Бек Евкуров высказывал свое мнение, а его преемник не хочет ввязываться во все это дело, поскольку здесь, возможно, придется по-крупному "воевать" с Кадыровым. Вероятно, он даже получил специальные инструкции из Москвы не мешать Кадырову», - предположил он.