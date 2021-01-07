Представитель тейпа Султыговых сообщил детали о задержанных чеченскими силовиками

07 января 2021, 14:36

Чеченские силовики задержали отца, мать и сестру уроженца Ингушетии, принимавшего участие в нападении на силовиков в Грозном, сообщил представитель ингушского тейпа Сараждин Султыгов. О местонахождении задержанных ничего не известно, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой был тяжело ранен. Убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых. 1 января о вражде с ингушскими родами Тимурзиевых и Султыговых заявили и родственники раненого полицейского – тейп Эрсно. 2 января адвокат Магомед Беков подал заявление в Следком России о задержании родственников убитых в Грозном уроженцев Чечни. 5 января совет тейпов Ингушетии выразил соболезнование семье убитого в Чечне полицейского.

Объявлению кровной мести предшествовало видеообращение Тимурзиевых и Султыговых с требованием предъявить доказательства того, что убитые были террористами. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в ответ пригласил жителей Ингушетии в Грозный, но предупредил их о кровной мести. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика. 2 января стало известно, что родственники братьев Тимурзиевых решили приехать из Ингушетии в Чечню, когда "улягутся эмоции".

Представители тейпа Султыговых не знают о судьбе родственников двух убитых силовиками в Грозном уроженцев Ингушетии, рассказал представитель тейпа Сараждин Султыгов. "Это отец, мать и сестра одного из них. Мы ничего о них не знаем, неизвестно, где они содержатся", – рассказал Султыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Между чеченскими и ингушскими алимами ведутся переговоры о поездке в Чечню для встречи и решения конфликта с близкими чеченских силовиков по шариату, добавил он. "Переговоры ведутся, но точная дата пока неизвестна", – отметил Султыгов.

Занимающийся этим делом адвокат Магомед Беков отказался от комментариев, пояснив, что делает это по просьбе родственников увезенных в Чечню уроженцев Ингушетии. "Они попросили меня не давать никаких комментариев", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Родственники погибших в Грозном уроженцев Ингушетии также отказались от комментариев.

Адвокат потребовал реакции властей на задержание уроженцев Ингушетии

При этом на своей странице в соцсети адвокат раскритиковал власти Чечни и Ингушетии за отсутствие реакции на разжигание конфликта вокруг инцидента с нападением на силовиков в Грозном. "Почему глава государства и правоохранительные органы не реагируют на заявления уже трех представителей официальной власти Чеченской Республики об объявлении кровной мести Темурзиевым и Султыговым?" – написал адвокат 1 января на своей странице в Facebook.

Он также заявил о задержании близких одного из убитых уроженцев Ингушетии в Грозном. "Для меня открытыми остаются вопросы: почему родители и сестра убитых братьев Темурзиевых до сих пор незаконно удерживаются, и их местонахождение неизвестно? Каков их статус, если они официально задержаны, и предъявлено ли им обвинение, если да, то в чём? Какие цели преследовал сотрудник звонивший Тамаре Дарсиговой, который требовал вернуть малолетнего Магомеда Темурзиева [в одну из силовых структур по городу Грозный]?" – задался вопросами адвокат.

Он призвал власти Ингушетии прокомментировать инцидент. "Почему вы даже не попытались выйти в эфир и успокоить людей, информировать граждан и разъяснить ситуацию? Чего вы ждали и чего ждёте сейчас? Почему с вашей стороны нет никакой реакции на происходящее?" – написал Беков.

"Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами и публикует о них в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.