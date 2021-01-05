Совет тейпов Ингушетии выразил соболезнование семье убитого в Чечне силовика

05 января 2021, 18:35

Соболезнования близким убитого в Грозном чеченского полицейского Магомеда Джабраилова высказал Совет тейпов Ингушетии, указав, что инцидент используется для нагнетания межнациональной розни. Это заявление прозвучало после критики спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в связи с тем, что слова сочувствия должны были прозвучать, когда он передал запись атаки в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Грозном при нападении на полицейских были убиты два человека. Погиб сотрудник полиции Магомед Джабраилов, еще один силовик получил ранения. Нападавшими оказались уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Родственники погибшего полицейского объявили их родным кровную месть. 1 января о вражде с ингушскими родами Тимурзиевых и Султыговых заявили и родственники раненого полицейского. Родственникам братьев Тимурзиевых следовало сразу выразить соболезнование семье погибшего полицейского, а не озвучивать свои сомнения в видеообращении, считает часть пользователей Instagram. Другие комментаторы назвали примирение между семьями убитых необходимым, так как родственники не должны отвечать за действия своих близких.

Объявлению кровной мести предшествовало видеообращение Тимурзиевых и Султыговых с требованием предъявить доказательства того, что убитые были террористами. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в ответ пригласил жителей Ингушетии в Грозный, но предупредил их о кровной мести. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика. 2 января стало известно, что родственники братьев Тимурзиевых решили приехать из Ингушетии в Чечню, когда "улягутся эмоции".

Совет тейпов Ингушетии сделал заявление относительно инцидента, произошедшего 28 декабря 2020 года в Грозном. Авторы заявления выразили соболезнования семье погибшего полицейского и пожелали скорейшего выздоровления раненному сотруднику полиции.

"К сожалению, определенные деструктивные силы пытаются использовать этот трагический инцидент для нагнетания межнациональной розни. Уверены, что ингушский и чеченский народы не будут поддаваться на такие провокации. Совет тейпов Республики Ингушетия предложил тейпам Тимурзиевых и Султыговых урегулировать возникшую ситуацию с тейпом Дышний и Эрсеной на основе шариата и вайнахских традиций", - говорится в заявлении, опубликованном 4 января на странице совета тейпов Ингушетии в Facebook.

Депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев ранее записал видеообращение, где пригрозил представителю тейпа Сараждину Султыгову. "Всё, что ты сказал и впредь скажешь, я принимаю на свой счёт и на счёт своего тейпа. Рамзан [Кадыров] из нашего тейпа, он Бено. Я не говорю, что мы придём с войной и истребим вас, но тейп Бено спросит с тебя за твои слова […] С этого дня тейп Бено будет с тебя спрашивать за каждое слово. Если [Рамзан Кадыров] даст разрешение, мы немедля спросим тебя за твои слова", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Ханбиева, опубликованные на его странице в Instagram пять дней назад.

Даудов осудил реакцию родственников Тимурзиевых на видео инцидента

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов в сегодняшнем видеообращении, опубликованном в Instagram –аккаунте сhp.chechenya, озвучил подробности передачи видео с камер наблюдения, зафиксировавших инцидент.

"У террориста нет нации и родины, террорист [...] Я сказал, пусть этим занимается Следственный комитет [...] Наш глава сказал министру внутренних дел по Чеченской Республике скинуть видео [инцидента 28 декабря 2020 года] министру внутренних дел по Ингушетии, позвать родственников тех парней и показать как обстоят дела. Видимо, их министр показал это видео им, я слышал голосовую, где они говорят, что они увидели видео, что их парни на самом деле исподтишка убили одного, другого ранили", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Даудова.

По словам Даудова, представители Тимурзиевых заявили, что не уверены в том, что увидели на видео. "Так вот, сели и говорят: «Да, видео мы увидели, но правда это или нет, это уже другой вопрос». Это что за разговор? [...] Они, конечно, не маленькие, чтобы я им говорил, как надо было говорить, но всё же надо было сказать: «Чеченцы, ингуши - разницы нет, мы этот ролик посмотрели. Произошло несчастье [...] Эти два шайтана оказались нашими родственниками, но не мы оказали на них влияние в этом деле, а кто-то их обманул». Можно же вести разговор как вайнахи?" - заявил Даудов.

Даудов также упрекнул родственников Тимурзиевых за невозможность заключить мир после убийства на основе подобной реакции после просмотра видео. "Это разве тот разговор, которым заключают мир после убийства? Это словно сказал посторонний человек, которого похвали лишь бы он что-то сказал и ушёл. Он же обращается от лица всей семьи. «Убили наших парней», не Джабраиловы же убили ваших парней ...А сына Джабраилов убили ваши парни, сами Джабраиловы вам ничего не сделали, он никому ничего не сделал. Вы что не знаете наши адаты и традиции?" - спросил Даудов.

Пользователи соцсети в комментариях как на русском, так и на чеченском языках выразили согласие с заявлением Даудова. "Что правда, то правда. К родственникам убитого по адатам должны были пойти люди со стороны виновников. Ведь не родные этого парня убили их сыновей", - написал пользователь под ником bikatu_c. "Правильно все сказал", - согласился vedeno380.

Напомним, что согласно переводу слов Рамзана Кадырова, сделанному блогером Тумсо Абдурахмановым, глава Чечни поручил Даудову объявить кровную месть Тимурзиевым. "Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", – приводятся слова Кадырова в публикации в Telegram-канале Abu Saddam Shishani от 30 декабря 2020 года.

Согласно Большому юридическому словарю, в целом традиция кровной мести предполагает отмщение не только самому убийце, но и его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Отметим, что объявление кровной мести ингушским родам вошло в противоречие с чеченскими традициями. Как заявили "Кавказскому узлу" президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев и адвокат Заурбек Садаханов, оснований для объявления кровной мести нет, поскольку братья Тимурзиевы убиты.