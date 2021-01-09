Пользователи соцсетей раскритиковали примирение ингушского тейпа с чеченцами

09 января 2021, 21:40

Представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых пошли на поводу у чеченских властей, согласившись участвовать в организованном ими примирении кровников, и все равно не добились освобождения задержанных родных, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой тяжело ранен. Убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родственники раненого полицейского, тейп Эрсно, заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых приехали в Чечню и примирились с родными убитого и раненого силовиков.

Ингушские старейшины в своих выступлениях в парламенте восхваляли первого президента Чечни, Ахмата Кадырова, и говорили, что должны были принести извинения раньше. Тейп Тимурзиевых-Султыговых должен остановить критику в адрес Рамзана Кадырова в Ингушетии, иначе это придется сделать чеченским властям, заявили Магомед Даудов и Адам Делимханов на встрече по случаю примирения кровников в Грозном. При этом Делимханов назвал Кадырова "главой вайнахов", а Даудов заявил о недопустимости критиковать главу Чечни за соглашение о границе с Ингушетией, вызвавшее массовые протесты.

По оценке оппозиционного движения Adat, визит ингушской делегации "очень сложно назвать примирением". "Тейп убитого Магомадова, который формально объявил кровную месть, участвовал в этой встрече лишь в качестве зрителей. Это еще раз подтверждает тот факт, что кровную месть объявлять они не собирались, да и повода не было, просто так приказал сделать <...>. Но вот что мы получили в избытке - так это лизоблюдство. Вдумайтесь, половину этого репортажи участники встречи восхваляли Кадырова-младшего и старшего. Да, <...> этим занималась не одна сторона, а обе <...>. Складывалось такое впечатление, что ингушская сторона приехала лишь для того, чтобы восхвалить Кадыровых", - говорится в сегодняшней публикации на Telegram-канале 1Adat.

В YouTube-канале 1Adat сегодня была опубликована нарезка из выступлений представителей тейпов с восхвалением Ахмата и Рамзана Кадыровых. "Это трусы, это не мужчины. Обидно за ингушский народ", - написал Jfkf Irjf. "Они говорят не от ингушского народа", - заявил Ахмед Муслим. "Не надо этих людей связывать со всем народом", - призвал Abdulla Abrekov. "Я думал, хоть ингуши не прогнутся под Кадырова. Печально...", - резюмировал Lev 999.

Пользователь хостинга Абу умар Орстховий предположил, что целью приезда в Чечню было вызволить задержанных родных. "Они договорились через депломатию, чтобы им отдали семью Тимурзиевых <...>. Они не могли <...> говорить, как они хотели", - написал пользователь.

К 21.40 мск 9 января публикация собрала 1778 просмотров и 121 комментарий. У канала 1,86 тысячи подписчиков.

По словам представителя ингушского тейпа Сараждина Султыгова, чеченские силовики задержали отца, мать и сестру уроженца Ингушетии, принимавшего участие в нападении на силовиков в Грозном, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Другой представитель тейпа, Тимур Тимурзиев, после церемонии примирения в Чечне сообщил, что родственникам обещали отпустить задержанных через три-четыре дня.

Сараждин Султыгов, который ранее записал видеообращение к чеченским властям, в Грозный не приехал, указал Instagram-пользователь ingush_kavkaz в паблике ингушских активистов fortangaorg.

"Уважаемый тейп Султыговых, молодцы, что урегулировали этот конфликт. <....> оставьте дома <...> Сараждина, который <...> побоялся поехать в Грозный, чтобы увидеть правду", - написал он.

Видеообращение Султыгова с требованием представить видеосвидетельства того, что Тимурзиевы действительно первыми напали на силовиков, вызвало резко негативную реакцию властей Чечни. Согласно переводу слов Рамзана Кадырова, сделанному блогером Тумсо Абдурахмановым, глава Чечни поручил Даудову объявить кровную месть Тимурзиевым. Депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев от имени тейпа Рамзана Кадырова – Бено – озвучил угрозы в адрес Сираждина Султыгова. "С этого дня тейп Бено будет с тебя спрашивать за каждое слово. Если наш президент даст разрешение, мы немедля спросим с тебя за твои слова", – заявил он.

Комментаторы указали на то, что задержанные родственники Тимурзоевых и после церемонии примирения тейпов не были отпущены на свободу. "Какое может быть примирение,если женщин не отпустили?", - удивился 777ro_os777. "Это (примирение. - Прим. "Кавказского узла") хорошая новость, <...> но почему девушку хотя бы не отпустят? <...> В чем их вина, я не могу понять", - написала jadi________.

Пользователь соцсети khashievasofiia напомнила о том, что силовики не выдали родственникам тела братьев Тимурзевых. "Пусть отдадут сыновей Тимурзиевых, их надо похоронить. Им с Франции вернули мальчика, а почему они себе такое позволяют?" - написала она.

Гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца, был убит в октябре полицейскими при попытке задержания. Перед этим он распространил видео, где держит в руках голову учителя истории и географии Самуэля Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Анзорова похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района 6 декабря 2020 года. Состоявшийся в том же месяце конный поход к могиле Анзорова показал, что часть жителей Чечни признает его шахидом, отметили востоковед Ахмет Ярлыкапов и активист Руслан Кутаев.

Другие пользователи выразили радость по поводу примирения тейпов. "Я очень рад, что примирение все же случилось. Сразу надо было так действовать", - написал magomed_astomirov. "Это очень хорошо, что люди встретились и примирились!", - высказалась ibra_karabulak. "Наконец-то здравый смысл возобладал, сплетни остались у сплетников!", - заявил rus_lan_1990_.

К 21.40 мск 9 января публикация в паблике fortangaorg собрала 550 "лайков" и 184 комментария. У паблика 86,8 тысячи подписчиков.