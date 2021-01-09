Даудов и Делимханов потребовали от ингушского тейпа пресечь критику Кадырова

09 января 2021, 19:49

Тейп Тимурзиевых-Султыговых должен остановить критику в адрес Рамзана Кадырова в Ингушетии, иначе это придется сделать чеченским властям, заявили Магомед Даудов и Адам Делимханов на встрече по случаю примирения кровников в Грозном.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой тяжело ранен. Убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родственники раненого полицейского, тейп Эрсно, заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых приехали в Чечню и примирились с родными убитого и раненого силовиков.

Убитые при нападении на полицейских - два уроженца Ингушетии, которые переехали в Чечню в 2012 году и работали в пекарне, заявил ранее Рамзан Кадыров. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Еще 30 декабря 2020 года в Instagram-паблике "ЧП.Грозный" было размещено фото, на котором двое молодых людей стоят на фоне флага террористической организации. По версии авторов публикации, на фото были показаны братья Тимурзиевы.

Чеченские власти не пытались скрыть детали инцидента, заверил Даудов

Чеченский государственный телеканал "Грозный" 8 января выпустил спецрепортаж о примирении ингушских и чеченских тейпов. В сюжете представлены кадры встречи представителей тейпов в здании парламента Чечни. Там же присутствовали, в частности, муфтий Чечни Салах Межиев, председатель чеченского парламента Магомед Даудов, замглавы республиканского правительства Адам Делимханов. Затем демонстрируется церемония примирения, которая происходила на открытом воздухе.

Ингушские старейшины в своих выступлениях в парламенте восхваляли первого президента Чечни, Ахмата Кадырова, и говорили, что должны были принести извинения раньше. "Мы пришли сегодня просить у вас милосердия. Пусть Всевышний примет газават погибшего парня, пусть излечит раненого. Конечно, у наших народов есть два названия - «чеченцы» и «ингуши», но раз у нас одинаковые адаты, одинаковые традиции, одинаковые святые, один язык. Стало быть мы вайнахи", - говорит один из них на видео, переведенном "Кавказским узлом".

Объявлению кровной мести предшествовала резко негативная реакция Магомеда Даудова видеообращение Тимурзиевых и Султыговых с требованием предъявить доказательства того, что убитые были террористами. Он пригласил жителей Ингушетии в Грозный, сразу же предупредив об объявлении кровной мести. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика. 5 января совет тейпов Ингушетии выразил соболезнование семье убитого в Чечне полицейского.

Магомед Даудов пояснил приехавшим причины, по которым власти Чечни не стали сразу распространять видеозаписи инцидента в Грозном.

"Этот ролик был сразу изъят следственным комитетом для дальнейшей работы, но какая будет польза для чеченского и ингушского подрастающего поколения от этого видеоролика? Что человека можно зарубить, как корову? Даже корову и баранов мы зарубаем с уважением. Что можно так пролить кровь мусульманина? Такой пример мы подадим им? Когда я был на похоронах, его родственники тоже сказали, что пожилой матери, сестре, будет неприятно на это смотреть. <...> А не потому, что что-то от кого-то хотели скрыть. Это бы и не получилось скрыть, это произошло в центре города. Мы подумали, что хватит того, что мы покажем это видео семье парней. Умный человек называет террориста террористом, ингуша ингушом, а чеченца чеченцем, а человек, который хочет сплетен, скажет ингуш убил чеченца или чеченец убил ингуша. Поэтому Рамзан [Кадыров] и поручил показать это видео родным, чтобы избежать сплетен", - говорит Даудов в репортаже на чеченском языке.

31 декабря 2020 года Чингиз Ахмадов обнародовал три записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент убийства Магомеда Джабраилова и ранения его коллеги. На кадрах видно, как на человека, которого Ахмадов называет Джабраиловым, нападает мужчина с ножом и в медицинской маске. Во время потасовки один наносит удары ножом, а другой падает. После этого нападавший выбежал на пешеходный переход и вступил в драку с человеком с нашивками на куртке. К ним подбегают еще двое, в том числе человек в желтом жилете поверх куртки. Один из этих двоих стреляет из пистолета, и нападавший падает. Затем к обоим телам подходят люди в форме защитного цвета.

Даудов запретил критиковать Кадырова за соглашение о границе

Спикер чеченского парламента призвал членов делегации остановить критику главы Чечни в Ингушетии. "Сел, и говорит: «Рамзан предательски забрал земли у ингушей»", - процитировал Даудов одного из критиков, не назвав его.

Магомед Даудов пригрозил, что за подобную критику "придется отвечать". "Я вам клянусь, что Рамзан никогда не делал ничего, что было бы во вред мусульманам, только хорошее. Такие вещи даже говорить не красиво. Если эти слова уже вылетели из чьих-то уст, то за эти слова придется отвечать. <...> Среди ваших родных, может, кто-то тоже так говорит, поэтому я прошу вас с ними поговорить", - говорит Даудов на видео, переведенном "Кавказским узлом".

В 2018 году Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе двух регионов, которое вызвало массовые протесты в Магасе. Десятки ингушских активистов подверглись уголовному преследованию. Правозащитники назвали "ингушское дело" крупнейшим политическим преследованием современной России. Информация о преследовании противников соглашения собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле".

Делимханов назвал Кадырова "главой вайнахов"

Адам Делимханов также призвал членов делегации пресечь критику в адрес Рамзана Кадырова. "У меня к вам есть личная просьба, чтобы те, кто распространяют сплетни, не делали этого. Не буду называть имена тех, кто здесь присутствует, но чтобы они не говорили что-то, называя имя нашего главы. То, что мы останавливаем людей, которые так говорят, характеризует нас как братьев. Не мы же должны приходить и ваших братьев останавливать - вы сами должны контролировать, что у вас там происходит. Чтобы вы собрались, как мы сейчас, и тем, кто в интернете такие вещи говорит, сказали: «Ты ничего не знаешь, ты ни за кого не в ответе, мы не позволим тебе такие вещи говорить про наших братьев и про главу вайнахов»", - заявил Демильханов на чеченском языке.

Таким образом, замглавы чеченского правительства указал на претензии Рамзана Кадырова быть лидером как чеченцев, так и ингушей.

По словам представителя ингушского тейпа Сараждина Султыгова, чеченские силовики задержали отца, мать и сестру уроженца Ингушетии, принимавшего участие в нападении на силовиков в Грозном, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Другой представитель тейпа, Тимур Тимурзиев, после церемонии примирения в Чечне сообщил, что родственникам обещали отпустить задержанных через три-четыре дня. Занимающийся этим делом адвокат Магомед Беков раскритиковал власти Чечни и Ингушетии за отсутствие реакции на объявление кровной мести Тимурзиевым и Султыговым.

ДУМ Ингушетии устранилось от разрешения конфликта

Духовное управление мусульман Ингушетии во главе с муфтием Исой Хамхоевым устранилось от участия в примирении сторон, "хотя тема примирения враждующих кровников традиционно была в Ингушетии основной повесткой муфтия и ДУМ", отмечается в сегодняшней публикации Telegram-канала "Магасский Корреспондент".

"На протяжении почти двух недель как в Ингушетии так и в Чечне <..> звучали злобные комментарии, десятки видеообращений и заявлений, в том числе и со стороны политического руководства Чечни, до тех пор, пока не вмешались старейшины и известные ингушские алимы, которые <...> решили взять вопрос примирения в свои руки. При этом в Ингушетии все прекрасно понимали необоснованность, с точки зрения местных адатов, в конкретной ситуации, объявления кровной мести, и ждали решения данного вопроса с точки зрения шариата от муфтия", - написали авторы канала.

Как указали "Кавказскому узлу" президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев и адвокат Заурбек Садаханов, объявление кровной мести родственникам нападавших вошло в противоречие не только с законом, но и с чеченскими традициями.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

"Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами и публикует о них в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.