12 января 2021, 02:07

Родные братьев Тимурзиевых вернулись в Ингушетию

Отец, мать и сестра братьев Тимурзиевых, напавших на полицейских в Грозном, вернулись в Ингушетию, сообщил их однотейповец Рамзан Султыгов.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой тяжело ранен. Убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родственники раненого полицейского, тейп Эрсно, заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых приехали в Чечню и примирились с родными убитого и раненого силовиков. При этом пользователи соцсетей раскритиковали примирение, отметив, что представители тейпа пошли на поводу у властей Чечни, но не добились освобождения родственников.

По словам представителя ингушского тейпа Сараждина Султыгова, чеченские силовики задержали отца, мать и сестру уроженца Ингушетии, принимавшего участие в нападении на силовиков в Грозном, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Другой представитель тейпа, Тимур Тимурзиев, после церемонии примирения в Чечне сообщил, что родственникам обещали отпустить задержанных через три-четыре дня.

Скриншот публикации Рамзана Султыгова о возвращении родных братьев Тимурзиевых в Ингушетию. https://www.facebook.com/ramzan.sultygov/posts/940628406341748Представитель тейпа Тимурзиевы-Султыговых Рамзан Султыгов сегодня, 12 января сообщил, что родные братьев Тимурзиевых, которые совершили нападение на полицейских в Грозном, вернулись домой. 

"Тимурзиев Ахмедхан, его жена и дочь полчаса назад вернулись домой и сейчас находятся в Ингушетии", - написал Султыгов на своей странице в соцсети Facebook сегодня, 12 января в 00.52 мск. Публикация набрала спустя час четыре комментария на ингушском языке, 29 отметок "Нравится" и одну отметку "Супер".

Примечание:

"Группа поддержки ингушских активистов посетовала на недопуск в суд", "Продлен срок ареста ингушскому активисту Магомеду Хамхоеву", "Свидетель обвинения по делу ингушских активистов заявил о фальсификации показаний".

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