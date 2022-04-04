Депутат отверг свою причастность к избиению силовика в Магасе

04 апреля 2022, 08:10

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Член партии "Единая Россия" и депутат парламента Ингушетии Сулейм Муталиев заявил, что не имеет отношения к драке в Магасе, во время которой был избит полицейский. Также он сообщил о намерении подать в суд за клевету.

Депутат парламента (Народного собрания) Ингушетии, член партии "Единая Россия" Сулейм Муталиев заявил, что не имеет отношения к драке, произошедшей 30 марта в Магасе около салона красоты, во время которой был избит сотрудник полиции.

"Распространяемая в сети новость о том, что я будто бы являюсь причастным к избиению полицейского, является фейком, который порочит мое имя и репутацию. Я не являюсь владельцем данного салона и на месте потасовки я не присутствовал. Фактически, меня публично обвинили в совершении преступления", – приведены слова Муталиева в сообщении, опубликованном вечером 3 апреля на странице регионального отделения "Единой России" в соцсети "ВКонтакте".

Муталиев напомнил о наказании за клевету. "Я намерен подать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомо ложные сведения, порочащие мою честь и деловую репутацию. По данной ситуации будут приняты необходимые меры", – заявил депутат.

Как сообщал "Кавказский узел", о драке в Магасе, в ходе которой был избит силовик, следственное управление СКР по Ингушетии информировало 2 апреля. Ведомство уточнило, что был задержан один человек. По данным следствия, инцидент произошел днем 30 марта. Группа людей напала на полицейского, который был при исполнении должностных обязанностей. Было возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти.

Telegram-канал Baza ранее опубликовал ролик, на кадрах которого показано, как толпа людей нападает на силовика в Магасе, он стреляет в воздух. В описании к ролику сказано, что инцидент произошел на улице Мальсагова. "У дома №32 собралась толпа мужчин в плохом расположении духа. Они кричали, ругались и, кажется, собирались подраться. Прибывших сотрудников полиции, попытавшихся успокоить толпу, никто не послушал. Более того, на одного из полицейских внезапно напали. Сотрудника окружили, начали толкать и бить. Спастись он смог лишь с помощью пистолета: [полицейский] два раза выстрелил воздух, после чего нападавшие разбежались. Сержанту пришлось обратиться в больницу", – сказано в описании видеоролика.

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