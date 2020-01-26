Студенты во Владикавказе публично извинились за танец

26 января 2020, 17:18

Темнокожий студент и девушка публично попросили прощения за танец во Владикавказе, который местные жители сочли неприличным. Пользователи Instagram поспорили, следовало ли извиняться приезжему студенту.

Видео с извинениями студента Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) опубликовано сегодня в Instagram-паблике "Владикавказ | Осетия", насчитывающем 159 тысяч подписчиков.

"Я хочу извиниться перед всем осетинским народом за свое нехорошее поведение. Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя. Обещаю, что больше никогда подобного не повторится. Прошу у вас прощения. Извини-извини, всё, извини", - говорит на видео темнокожий молодой человек.

Видеозапись инцидента, за который извинился студент, размещена в том же паблике двумя часами ранее. На кадрах видна девушка, танцующая под музыку в окружении других студентов. От толпы молодых людей отделяется темнокожий студент и, пристроившись к девушке сзади, повторяет ее телодвижения, на что зрители реагируют одобрительными криками.

"Как считаете, господа? Я думаю, что его можно простить. А вы как считаете?" – поинтересовался у подписчиков сообщества автор публикации с извинениями студента. К 17.15 мск она набрала 26,5 тысячи просмотров, под публикацией размещен 581 комментарий.

Авторы некоторых комментариев указали, что студент нарушил правила приличия и должен был извиниться. Их оппоненты выразили мнение, что приезжий молодой человек не должен был просить прощения. "При чём тут этот парень! Девушка сама виновата, нечего себя напоказ так выставлять! А где те правильные осетины, которые позволяют так вести себя? Наверняка стояли в толпе и кричали, свистели, поддерживали! Себя нужно сначала воспитывать,а потом этому парню что-то объяснять, он здесь не должен извиняться!!!" – написал, в частности, пользователь nina15_16.

"Нет вины этого иноземца [...] Хороши осетины, ничего не скажешь. Подставили иностранца", - согласился simple_l_live. "Почему он просит прощения?? Он не осетин", - указал пользователь hairstylist_di_.

"Не должен был извиняться. В чем его вина-то? У нас что, порядки, как в Эмиратах? У нас все строго, как в Чечне? Повел себя абсолютно в ногу с тем, что увидел", - высказал мнение _aliquis__. "А он причём? Да, согласен, он повёл себя не правильно. Но во-первых та с кем он танцевал местного разлива же... Во-вторых, то стадо, которое за этим наблюдало, тоже ведь местные. Вывод: виноват не он, виноваты мы сами", - написал soslan1948.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, в частности, за неподобающее поведение. Практика принуждений к публичным извинениям с подачи Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Нашли крайнего! А кто снимал и визжал от радости извиняться не будут?" – поинтересовалась anzhelka149. "Человек не совсем знаком с нашими нравами! Другое дело «мужчины», которые кричали! Почему вы это не пресекли, не подошли и не объяснили , что у нас так не принято? Нельзя было объяснить спокойно, без всяких камер и т.д.?" – написала alinaaa777bizikova.

"Нужно было изначально объяснять ребятам, как себя нужно вести на Кавказе. И показывать своим поведением, а не так .. вначале позволили это сделать, а потом написали текст для прочтения. Он и ни при чём", - предположил salon_glamour_mozdok.

За участие в танце извинилась и девушка. Видео с ее покаянием опубликовал сегодня Telegram-канал OssetiaFB. Видео снято в темном помещении, девушка говорит очень негромко, почти шепотом. "Добрый вечер. Хотела бы попросить прощения за свой танец. Правда, если бы нас кто-то остановил, этого бы не было сейчас... Прошу меня простить, такого больше не повторится", - с волнением в голосе говорит девушка на видео.

На инцидент отреагировала и пресс-служба СОГУ, указав, что он произошел 25 января во время студенческого праздника. "Университет стал центром празднования Дня студента в республике. В СОГУ почтили память павших студентов - участников ВОВ. Для зрителей устроили историческую реконструкцию. Лучшие студенты получили заслуженные награды. Ребята исполнили танец «Симд». Но акцент в отдельных пабликах делается не на них. Воспитанная и умная молодежь - это не интересно. Хайп не собирает. Аудитории транслируют единственный эпизод с недостойным поведением, который случился после официальной части", - говорится в публикации на странице вуза в Instagram.

Представители вуза пообещали сделать "организационные выводы". "С участниками инцидента будет проведена воспитательная работа. Это касается всех, кто там находился - снимал, комментировал. Университет - это не место для пошлости. Сегодняшний инцидент - это показатель того, что нам всем есть над чем работать. Однако желание обсуждать - раздувать только негативное вызывает обеспокоенность", - подчеркивается в сообщении.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".