Подросток из Кабардино-Балкарии публично извинился перед Кадыровым

11 июня 2021, 10:40

Несовершеннолетний житель Кабардино-Балкарии попросил у Рамзана Кадырова прощения за видеоролик с оскорблениями в его адрес, следует из публикации в чеченском Instagram-паблике. Пользователи соцсети упрекнули родителей автора видео в ненадлежащем воспитании подростка.

Как сообщал "Кавказский узел", содержащий упоминание главы Чечни Рамзана Кадырова флешмоб запустили пользователи Instagram после того, как 17 мая Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. 19 мая государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана. 27 мая главе Чечни за оскорбления принес извинения житель Перми.

Пользователь соцсети TikTok из Перми записал видеоролик в поддержку школьника из Дагестана, назвавшего Рамзана Кадырова "шайтаном". 23 мая в Сети появились видео, на кадрах которых он приносит извинения Кадырову, также тиктокер сделал закрытыми все свои аккаунты в соцсетях. "Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею о своем поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович", – говорит, в частности, автор видео. Чем была вызвана перемена отношения к главе Чечни, подросток не пояснил в своем видеообращении.

Ролик с извинениями подростка был опубликован в ночь на 11 июня на странице Instagram-паблика eldit_net, на который подписаны около 221 тысячи пользователей. "Несколько дней назад я снял видео, где сказал неприемлемые слова в отношении Рамзана Кадырова. Я не должен был вести себя так по отношению к человеку старше меня возрастом. Я понял свою неправоту и прошу прощения", – говорит на кадрах ролика подросток.

При этом он не уточнил где был размещен упомянутый им ролик. "Хамоватый подросток из Кабардино-Балкарии накануне позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Теперь он просит прощения, а его родственникам из КБР приходится краснеть", – сказано в частности в описании ролика.

К 10.40 мск 11 июня эта публикация набрала около 21,6 тысячи просмотров и 570 комментариев. Большая часть их авторов осудила подростка. "Никак они не научатся, и не стыдно позориться каждый раз. За слова придется отвечать. Рамзан Ахматович – гордость России", – считает trezvyi_95.

"Если в семье учат уважать старших, чтить традиции, следить за своим языком и отвечать лишь когда спросят, то у старших было бы меньше поводов краснеть за таких "детей"! Когда уже поймут наконец, что за попытки задеть честь Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова отвечать придется все равно", – написал пользователь predstavitel_kra_05.

"Нужно детей учить воспитанию, да и доступ к интернету полностью закрыть", – полагает пользователь popichitel_55. "От того, что унизил свою семью, он чего-то добился что ли, зачем зря рот открывать?" – спросила kasandra_778. "О чем только думают эти 14-летние? Это "косяк" их родителей, правильно, что извиняетесь", – считает пользователь 99marty05. "А вам не кажется, что после этих извинений таких героев стало меньше? Если бы каждый вот так заставлял их отвечать за свои слова, их бы вообще не было бы", – предположил spokoinyi95.

Посвященный Рамзану Кадырову флешмоб в соцсетях со словом "шайтан" свидетельствует об общественном неприятии практики публичных извинений, и чем больше людей его поддержат, тем менее вероятно их принуждение к покаянию, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Напомним, что сами жители Чечни также регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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