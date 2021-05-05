Житель Кабардино-Балкарии извинился перед муфтием после избиения любителей спиртного

05 мая 2021, 21:37

Молодой человека и его отец извинились перед муфтием Кабардино-Балкарии и раис-имамами на собрании в Духовном управлении мусульман республики после избиения двух мужчин, употреблявших алкоголь, сообщил заммуфтия Алим Сижажев.

Как писал "Кавказский узел", юноши на видео, опубликованном 4 мая в соцсети, попросили простить их за нападение в Терском районе Кабардино-Балкарии на двух мужчин, употреблявших алкоголь.

В кадре, низко опустив головы, стоят три молодых человека. Первым говорит бородатый молодой человек, он стоит посередине. "Я тот, кто был на видео. Я искренне сожалею о том, что случилось. Я этим опозорил своих родителей, отца, который меня все это время воспитывал, свою республику, район. Я получил за это наказание. Я извинился перед этим человеком, и он простил меня. Я бы хотел искренне попросить прощения у всех остальных его родственников <...>. Если сможете, простите меня", - говорит юноша. Еще один молодой человек также подтверждает, что был запечатлен на видео. "Прошу простить меня за те неправильные деяния. Я сожалею. Я опозорил свою республику, своих родителей", - говорит он. Юноша, который в кадре стоит слева, говорит, что он снимал видео. "Я искренне сожалею о произошедшем и обещаю, что такого больше никогда не повторится. Я сожалею обо всем том, что я снимал, что я там просто так стоял и ничего не сказал", - заявляет молодой человек.

Один из молодых людей из видеоролика об избиении употреблявших спиртное мужчин сегодня извинился перед Духовным управлением мусульман, где было собрано специальное совещание по данному инциденту, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель муфтия Алим Сижажев.

Он рассказал, что его вместе с отцом вызвали в Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии на собрание раис-имамов под председательством муфтия республики Хазраталия Дзасежева. «Муфтий и все собравшиеся осудили данный проступок и высказали своё возмущение молодому человеку и его отцу», - сказал Сижажев.

«Собравшиеся отметили, что данный проступок - это большое пятно на всю исламскую умму республики. Необходимо проведение единой пятничной проповеди с осуждением данного инцидента, где прихожанам следует разъяснить о недопустимости подобных выходок, а также об ответственности, которую несет каждый, кто заходит в мечеть и позиционирует себя мусульманином. Чтобы заниматься проповеднической деятельностью, необходимо иметь знание и мудрость, чтобы своим благонравием повлиять положительно на человека», - сообщил представитель ДУМ республики.

Сижажев рассказал, что юноша извинился перед собравшимися и высказал свои искренние сожаления о содеянном, а также заверил, что впредь подобного проступка он не допустит. Отец также попросил прощения за своего сына, отметил он.

Ранее заместитель муфтия Кабардино-Балкарии Хизим Мисиров также осудил поступок молодых людей. В месяц Рамадан человек особенно должен сдерживать свой нрав, вести себя благородно, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель муфтия сослался на хадис Пророка, в котором указано, что «тот, кто из Вас увидел порицаемое, пусть изменит это рукой, если рукой не может, то языком, если и языком не может, то сердцем». Мисиров пояснил, что "рукой порицаемое дозволено останавливать определенным органам в шариатском государстве, языком – тем, у кого есть знания, кто может разъяснить об ошибке". "А если у человека нет полномочий менять рукой и нет знаний, чтобы разъяснить, ему остается быть недовольным порицаемым в своем сердце", - сказал он.

«То, что эти молодые люди позволили себе сделать, ни в какие рамки ни ислама, ни шариата не вписывается. В нашей стране ни у кого нет полномочий останавливать порицаемое рукой», - заявил Мисиров.

Житель Терского района, общественный деятель Артем Хатухов назвал произошедшее «вопиющим безобразием». «Однозначно они должны ответить за содеянное в рамках закона. Извинений на публику недостаточно за такие действия. Если их не накажут по закону, завтра кто-нибудь последует их примеру. За такие действия предусмотрена серьезная ответственность», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По факту избиения двух мужчин тремя молодыми людьми ведутся проверочные мероприятия ОМВД России по Терскому району, по их завершении будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии.

Один из пострадавших - бывший учитель физкультуры, он прошел медицинское освидетельствование, по его результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник отделения полиции в Тереке.

Практика публичных извинений распространяется на Северном Кавказе с подачи чеченских властей, указано в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".