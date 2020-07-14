Уроженец Чечни извинился перед Кадыровым за избиение московского блогера

14 июля 2020, 15:33

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов попросил прощения у Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова и Святослава Коваленко за инцидент с избиением московского блогера, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный". Власти Чечни пообещали, что Зелимханов "гарантированно понесет суровое наказание".

Как писал "Кавказский узел", 12 июля московский блогер Святослав Коваленко рассказал, что был избит группой людей после конфликта с чеченским блогером, который прославился принуждениями к извинениям. Власти Чечни посодействуют наказанию виновных, пообещал помощник Рамзана Кадырова, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

Избиение Святослава Коваленко произошло 10 июля в одном из дворов Москвы. На протяжении всей видеозаписи избиения слышен голос человека, которого били. «Толпой пришли на одного! Да, я русский!» — кричит он и называет по имени одного из присутствующих. "[Чеченский блогер] приехал спросить с меня за интервью, в котором я сказал, что он не является для меня авторитетом", - пояснил 12 июля Коваленко на видео, опубликованном на YouTube-канале «True Gym». Он добавил, что нападавшие били его не одновременно, но по очереди.

Сообщение о том, что чеченский блогер извинился перед Коваленко, опубликовано сегодня ночью на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram под заголовком "Зелимхан Зелимханов принес извинения за свой поступок".

"По поручению (главы Чечни) Рамзана Кадырова в резонансной ситуации разобрался депутат Госдумы Адам Делимханов. Участники конфликта - Зелимхан и Святослав - подробно рассказали про все обстоятельства произошедшего. (Делимханов) отметил, что блогер Зелимханов совершил поступок, недостойный чеченца, и гарантированно понесет за это суровое наказание. Виновник инцидента попросил прощения у (Кадырова), присутствующих и у самого Святослава", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором Адам Делимханов и Святослав Коваленко сидят рядом за обеденным столом, а Зелимхан Зелимханов стоит поблизости. "Он свое получит, - говорит, в частности, Святославу Коваленко Адам Делимханов, указав на Зелимханова. – Для нас справедливость важнее всего".

Сам Зелимханов подчеркнул, что в первую очередь просит прощения у руководства Чечни и Адама Делимханова. Извинившись затем и перед Коваленко, блогер объяснил эмоциями свой поступок. "Так не должно было случиться, мы сами, не подумав, пошли на эмоциях", - сказал он. После извинений Зелимханова два блогера перед телекамерой пожали друг другу руки.

Видеозапись встречи опубликовал сегодня ночью на своем YouTube-канале и Святослав Коваленко, озаглавив ролик "Зелимхан принес свои извинения! И будет наказан по справедливости!".

Напомним, что Коваленко ведет блоги в Instagram и в YouTube. Его страница в Instagram насчитывает 125 тысяч подписчиков. Последние видео, опубликованные там, касаются его тренировок и участию в «битве на голых кулаках». В YouTube-канале, на который подписана 221 тысяча пользователей, Коваленко в последние месяцы публикует ролики, снятые им в рамках сериала-комедии о приключениях некоего «Шведа». Всего там опубликовано 106 видео. Популярность роликов варьируется от 5,3 тысячи до 1,3 млн просмотров.

Зелимханов, известный тем, что герои его сюжетов приносят извинения, видео о результатах «работы» по жалобам от различных людей публикует на YouTube-канале и на странице Instagram (на них подписаны соответственно 187 тысяч и 35,8 тысячи пользователей). Так, в одном из последних видео рассказывается о том, что спустя два месяца после обращения к блогеру работавшие на стройке в Москве «работяги-таджики» смогли получить заработанные ими деньги, причем задолжавший работодатель сам позвонил им с извинениями. На YouTube-канале опубликовано 57 видео. Популярность роликов варьируется от 14 тысяч до 970 тысяч просмотров.

Зелимханов продолжил традицию извинений перед властями Чечни

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди просят прощения, в частности, за критику властей, за сообщения в мессенджерах и неподобающее поведение. От публичных извинений не застрахованы и уроженцы республики, живущие в других регионах. Так, в конце марта чеченские власти вернули в республику трех молодых людей и убедили их публично попросить прощения за отказ оплатить поездку на такси в Москве. За поведение земляков извинился и Адам Делимханов.

16 марта ЧГТРК "Грозный" сообщила, что чеченские силовики нашли в Москве и заставили вернуться на родину 47 уроженцев республики. В их числе - "наркоманы, хулиганы и воры", на которых жаловались их же родные, заявили журналисты. Родственники возвращенных в Чечню извинились за их поведение и поблагодарили силовиков за принятые меры. Эти извинения были сделаны под давлением, предположили правозащитники, а также представители чеченских общин Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на опубликованное видео, на котором уроженец Чечни бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Вскоре появилось новое видео, на котором молодой человек извиняется за свой поступок. Он по требованию главы республики вернулся в Чечню, где Рамзан Кадыров трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, пояснили активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Кроме того, "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".