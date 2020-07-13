Блогер Святослав Коваленко. Стопкадр с видео на YouTube-канале на YouTube-канале «TRUE GYM». https://www.youtube.com/watch?v=wpTxO_39ktU

13 июля 2020, 20:45

Блогер Коваленко пожаловался на избиение оппонентом из Чечни

Московский блогер Святослав Коваленко рассказал, что был избит после конфликта с чеченским блогером, который прославился принуждениями к извинениям. Власти Чечни посодействуют наказанию виновных, пообещал помощник Рамзана Кадырова.

Коваленко рассказал о своем конфликте с блогером из Чечни

Стопкадр с видео избиения Коваленко на его YouTube-канале. https://www.youtube.com/watch?v=wpTxO_39ktUИзбиение Святослава Коваленко произошло 10 июля в одном из дворов Москвы, видео с места происшествия сам блогер разместил на своем YouTube-канале 12 июля, оно разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как во дворе к многоэтажному дому подъезжает автомобиль, и из него выходят несколько человек. Один из них приближается к стоящему у подъезда мужчине, похожему на Коваленко, и бьет его по лицу. После этого завязывается драка, к которой по очереди подключаются другие приехавшие на машине мужчины. Все происходит на глазах нескольких очевидцев, которые призывают прекратить избиение и грозятся вызвать полицию.

«Кавказский узел» ограничивается скриншотом, а не публикацией самого видео из-за наличия там нецензурных слов.

На протяжении всего видео слышен голос человека, которого били. «Толпой пришли на одного! Да, я русский!» — кричит он и называет по имени одного из присутствующих.

Сегодня Святослав Коваленко прокомментировал происшедшее, пояснив, что у него возник конфликт с блогером, выходцем из Чечни.  "[Чеченский блогер] приехал спросить с меня за интервью, в котором я сказал, что он не является для меня авторитетом", - заявил Коваленко в видео, опубликованном на YouTube-канале «TRUE GYM». На его лице видны гематомы. "Я против разжигания национальной или какой-либо розни. Я против насилия во всех его проявлениях. Я за мир, добро и конструктивный диалог", - говорит блогер. 

«Известный в узких кругах контентмейкер Святослав Коваленко  всю свою блогерскую жизнь разоблачает махинации горцев, владеющих кальянными, и снимает это на видео, таким образом защищая права потребителей», - говорится в публикации портала readovka.ru. Его страница  в Instagram имеет 125 тысяч подписчиков. Последние видео, опубликованные здесь, касаются его тренировок и участию в «битве на голых кулаках». В YouTube-канале последние месяцы он выставляет ролики, снятые им в рамках сериала-комедии о приключениях некоего «Шведа».

На канал в YouTube у блогера к сегодняшнему дню 221 тысяча подписчиков. Первое видео канала датировано 8 февраля 2019 года, а последнее — 12 июля 2020-го. Всего там опубликовано 106 видео. Популярность роликов варьируется от 5,3 тысячи до 1,3 млн просмотров.

Оппонент Коваленко прославился принуждениями к извинениям в Москве

Чеченский блогер, заявления Коваленко в адрес которого стали поводом для выяснения отношений, на своих Youtube-канале и странице в Instagram к 20.20 мск 13 июля не выкладывал постов относительно инцидента.

В прошлом году этот человек создал группировку, которая устраивает разборки на улицах города и вымогает у блогеров деньги в обмен на покровительство, пишут «Новые известия», отмечая, что об этом ранее заявил блогер Китуашвили, известный как Эрик Давидыч.

В декабре 2019 года Эрик Давидыч пожаловался на вымогателей, которые представляются "кадыровцами", и, по его словам, у него лично вымогают 25 миллионов рублей. "Оказывается, в YouTube есть некая группа людей, которая контролирует всех блогеров, которая получает деньги со всех блогеров, получает дань за право работать, которая контролирует практически все скандалы. И если кто-то где-то с кем-то цапается, то они в этой ситуации находят правого и виноватого. Они представляют собой некий суд. И принимают решение, кто прав, кто виноват, кто кому сколько должен денег", - заявил Китуашвили 19 декабря 2019 года на канале "360 градусов". Примечательно, что спустя несколько дней блогер заявил о решении проблемы. По его словам, после встречи с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым вымогатели извинились перед ним. Молниеносная реакция Делимханова на заявление Китуашвили вписывается в кампанию по повышению популярности Кадырова, прокомментировал тогда эту историю директор пиар-агентства Андрей Козлов.

Чеченский блогер, с которым у Коваленко возник конфликт, публикует в личном Youtube-канале и в Instagram (на страницу в Instagram подписано 35,8 тысяч пользователей соцсети) видео о результатах «работы» по жалобам, поступающим от различных людей.

Так, в одном из последних видео рассказывается о том, что спустя два месяца после обращения к блогеру работавшие на стройке в Москве «работяги-таджики» смогли получить заработанные ими деньги, причем задолжавший работодатель сам позвонил им с извинениями. В другом видео рассказывается о помощи парню, у которого мошенники пытались забрать выкупленный им автомобиль. В конце ролика парень рассказывает о решенной проблеме и высказывает благодарность блогеру.

На канал в YouTube у него к сегодняшнему дню 187 тысяч подписчиков. Первое видео канала датировано 18 апреля 2019 года, а последнее — 8 июля 2020-го. Всего там опубликовано 57 видео. Популярность роликов варьируется от 14 тысяч до 970 тысяч просмотров.

Помощник Кадырова отреагировал на инцидент с Коваленко

В Чечне знают об избиении блогера Святослава Коваленко и занимаются этим вопросом, таким образом отреагировал на происшествие помощник главы Чечни, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

Скриншот комментария Ахмеда Дудаева на странице Амирана Сардарова в Instagram. https://www.instagram.com/p/CCjmA9TIY1v/«Я лично сегодня целый день занимаюсь этим вопросом. Я связался с Святославом, нашли всех участников этого инцидента. Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. Рамзан Ахматович [Кадыров] всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений», - написал сегодня Ахмед Дудаев в комментариях под постом на странице в Instagram основателя Youtube-канала «Дневник хача» Амирана Сардарова (его страница в Instagram имеет 2,9 млн подписчиков).

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа, и заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют и анонимы, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Сардаров в своем посте возмутился тем, что действия группировки, которую создал названный Коваленко чеченский блогер, остаются безнаказанными. «Группа людей во главе с [чеченским блогером] угрожает людям, вымогает деньги, избивает людей. И нет абсолютно никакой реакции. Есть заявление в полиции, есть потерпевшие, и все это происходит открыто больше года, по-прежнему никакой реакции. Я понимаю, что страна многонациональная, кто-то живет по закону, кто-то по понятиям. Но это уже открытый беспредел, и по-прежнему никакой реакции ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны старших чеченцев, которые вызвали уже неоднократно на разговор [чеченского блогера]. Интересно, что будет дальше?» - написал Сардаров.

Опубликованной в соцсетях съемкой избиения Коваленко заинтересовались в Главном управлении МВД по Москве, полицейские начали проверку, пишет «Дош». Блогеров быстро вычислили, чеченского блогера уже опросили, отмечает издание. После того, как чеченского блогера вызвали в полицию, его друг написал на Святослава Коваленко заявление, в котором обвинил его в разжигании конфликтов на межнациональной почве, пишет сегодня Telegram-канал Baza.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта чеченские власти вернули в республику трех молодых людей и убедили их публично попросить прощения за отказ оплатить поездку на такси в Москве. За поведение земляков извинился и Адам Делимханов.

Примечание:

"Брат блогера Мализаева публично извинился за его критику в адрес властей Чечни", "Мэр Лянтора добился реакции Делимханова", "Делимханов принудил вымогателей извиниться перед блогером Давидычем".

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