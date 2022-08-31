Житель Дагестана публично извинился за конфликт с уроженцами Чечни

31 августа 2022, 14:01

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Житель Дагестана извинился перед чеченским народом за оскорбительные высказывания, допущенные в ходе конфликта с уроженцами республики, следует из видео, опубликованного сегодня Рамзаном Кадыровым.

Как писал "Кавказский узел", принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова практика принуждения к публичным извинениям вышла за пределы республики. В частности, МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки. Публичные извинения уместны в тех случаях, когда человек не только нарушил закон, но и при этом публично пренебрег общественным мнением, заявило в июне МВД Дагестана.

Видео с извинением жителя Дагестана Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своем Telegram-канале. "Недавно в Дагестане произошёл дорожный инцидент, который вызвал широкий резонанс в двух братских республиках. Возмущение среди жителей вызвали оскорбительные реплики представителя одного народа про другой", - пояснил глава Чечни.

"Мне всегда приятно, если вижу, что мужчина, совершивший не красящий его поступок, своевременно и искренне признает свою ошибку… И мне приятно, что конец всем разговорам положил именно сам же участник инцидента. Он записал обращение, в котором раскаивается за свой проступок. Парень говорит, что был неправ, что глубоко сожалеет о сказанных в адрес целого народа словах и извиняется за произошедшее. Всевышний любит, когда человек раскаивается", - написал Рамзан Кадыров.

На видео молодой мужчина обращается к чеченскому народу: "На днях произошел инцидент между мной и братьями из соседней республики. Не считаю ни в коем случае, что оскорбления и нецензурная брань, которая мной была произнесена, - это правильно… Хотел бы извиниться перед теми, кого я оскорбил…. Не поймите неправильно, эмоции и так далее. В своем роде был определенный повод, но недостаточный для таких высказываний".

В ролике приведен фрагмент видеозаписи конфликта, из которого нельзя сделать однозначный вывод о его причине. Более продолжительный фрагмент видеозаписи вместе с извинением уроженца Дагестана размещен сегодня в Telegram-канале "ЧП Кавказ".

На кадрах видео показан автомобиль с чеченскими номерами и слышен диалог нескольких мужчин, один из которых призывает оппонентов "не колотить понты" и использует ненормативную лексику. Оппоненты поясняют, что едут домой, в Чечню. Также мужчина отчитывает собеседников за то, что они говорят на чеченском языке. "Вы говорите, чтобы понятно было, вы не в Чечне находитесь!" – говорит он. С чего начался конфликт, никто из собеседников не уточняет.

Напомним, жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а материалы о практике публичных извинений размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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