Второй военный из Дагестана извинился за мытье ног у храма

23 сентября 2020, 15:37

Уроженец Дагестана Джамалдин Магомедов записал видео с извинениями перед верующими за мытье обуви в источнике у православного храма в Калининграде. Магомедов заявил, что только после резонанса в соцсетях осознал оскорбительный характер своего поступка.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре в соцсетях появилось видео, где два молодых человека моют обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Один из героев ролика позже извинился. К нему присоединились лидеры мусульман и национальных общин Калининградской области. При этом было отмечено, что молодые люди на видео – не выходцы из Чечни, как было указано в ряде публикаций, а уроженцы Дагестана, проходящие в Калининграде военную службу. Миннац Дагестана отчитался о предстоящем публичном извинении участников инцидента. Военные следователи заподозрили двух участников резонансного видео в оскорблении чувств верующих. Родители участников инцидента также принесли извинения, указали в ведомстве.

На видео явно слышно слово "нохчи" (чеченцы) – автор ролика произнес его, когда один из его товарищей мыл обувь в источнике, однако это единственное слово на чеченском, указал "Кавказскому узлу" носитель языка. Герои видео явно осознают, что подошли к источнику, который считается святым. "Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим", – говорит один из мужчин. Тем не менее, человек, записавший первое видео с извинениями, заявил: "Я не думал, что это такая серьезная вода".

В ночь на 23 сентября в соцсетях появилось еще одно видео с извинениями. Молодой человек, представившись Джамалдином Магомедовым, признается, что является одним из тех, кто мыл обувь в святом источнике. Внешность Магомедова отличается от внешности автора первого видео с извинениями, который не представился.

"За этот поступок я приношу искренние извинения перед всеми верующими людьми. Я совершил это исключительно по своему легкомыслию, невежеству и недопониманию. Я даже не предполагал, что мои действия могут кого-то оскорбить или унизить. <...> Позже я уже понял, что совершенный мной поступок оскорбил чувства многих людей. За это мне сейчас очень стыдно. Я очень сожалею о содеянном", – говорит Магомедов на видео, опубликованном, в частности, в группе "Янтарный ДЛБ" в соцсети "ВКонтакте".

К 15.37 мск 23 сентября эта публикация набрала 10971 просмотр и два комментария. "Он не предполагал! Просто слова. Аллах простит", – написал читатель паблика Leonid Podgornyj.

Сегодняшнюю публикацию того же видео в Telegram-паблике "Северо-Запад. МБХ медиа" сегодня посмотрели более пяти тысяч пользователей.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением того, где и когда были сняты видеоролики с извинениями.

Осквернение церковного источника раскритиковали читатели чеченских и дагестанских пабликов в соцсетях, призвав уважать религиозные убеждения других людей. По их мнению, молодые люди совершили недопустимое для мусульман и выставили в дурном свете жителей Северного Кавказа.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, отмечается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".