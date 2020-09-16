Осквернение церковного источника раскритиковано в чеченских и дагестанских пабликах

16 сентября 2020, 13:54

Люди, помывшие ноги в источнике у православного храма в Калининграде, совершили недопустимое для мусульман и выставили в дурном свете жителей Северного Кавказа, заявили читатели чеченских и дагестанских Instagram-пабликов. Большинство пользователей осудили этот поступок, призвав уважать религиозные убеждения других людей.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько молодых людей, названных в соцсетях уроженцами Чечни, сняли видео о том, как они моют обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Один из героев ролика позже извинился за произошедшее. К извинениям присоединился лидер мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов и глава Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирхаджанов. При этом Кадимагомедов заявил, что молодые люди на видео - не выходцы из Чечни. По данным ветерана чеченской войны Ивана Отраковского, они из Дагестана.

Иван Отраковский записал видеообращение с призывом возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих. По информации Отраковского, молодые люди на видео у источника - военнослужащие, которые в тот день отправились "в самоволку", то есть покинули часть без разрешения командиров. В связи с этим он раскритиковал командование части, вспомнив и о другом видео - с военнослужащими, которые заставляют сослуживцев выкрикивать "Служим Ичкерии!". Отраковский напомнил, что та запись, по его информации, тоже была снята в Калининградской области.

Источник в Калининграде закрыли после инцидента

У Калининградской епархии нет "серьезных претензий" к тем, кто помыл ноги в источнике, заявил пресс-секретарь епархии священник Давид Рожин. "Было только сожаление. Поэтому извинения бы ничего не поменяли. <...> Никто не собирался их вразумлять", - сказал он, отметив, что принесенные извинения рассматривают в епархии как "проявление совести".

На сегодняшний день краны на источнике сняты и закрыты заглушками. По словам Давида Рожина, это было сделано "во избежание рецидивов". Представитель епархии предположил, что источник будет снова открываться по большим церковным праздникам, сообщило издание "Русский Запад".

Кадыров заверил, что источник осквернили не чеченцы

Рамзан Кадыров сообщил, что инициировал проверку, которая опровергла информацию о принадлежности героев ролика к чеченцам.

"Но и это не имеет значения. Я считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность. Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае - он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание", - написал сегодня глава Чечни в своем Telegram-канале.

Председатель религиозной организации мусульман "Нур" города Калининграда Ахмеджан Кадимагомедов подтвердил, что на видео запечатлены не чеченцы. "Мы выяснили, что на видеозаписи запечатлены уроженцы Дагестана. Мы будем стараться, чтобы впредь такое не повторилось", - привело 15 сентября слова Кадимагомедова издание "Чечня сегодня".

Причиной поступка людей на видео стало невежество, заявил председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов. "В этой связи от лица всех национально-культурных автономий приношу свои извинения и призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность", - процитировало Мирзаджанова издание.

Чеченские власти следят за поведением выходцев из республики и реагируют на резонансные инциденты. Так, в апреле чеченские власти вернули в республику трех молодых людей и убедили их публично попросить прощения за отказ оплатить поездку на такси в Москве. В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео с уроженцем Чечни, бросившим жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Из Москвы в Чечню были принудительно возвращены и десятки уроженцев республики, поступки которых не вызывали резонанса, но обратили на себя внимание чеченских силовиков. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, указали ранее активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

В дагестанском паблике призвали извиниться и православных

Пользователи паблика lifedagestan указали, что в Калининграде была снесена мечеть, и за это никто не извинился. "Огромную мечеть разрушают и никто не думает даже извиняться", - написала patya0710.

"А то что сожгли (снесли. - Прим. "Кавказского узла") мечеть в Калининграде, об этом что нибудь скажите? Или кто-то извинился за содеянное?" - высказался aidemirovich67.

В мае 2019 года под Калининградом снесли молельный дом мусульман. Суд решил, что здание было построено незаконно. При этом региональная мусульманская организация безуспешно добивалась разрешения на строительство почти 15 лет, а других мечетей в регионе нет. Снос молельного дома мусульмане сочли проявлением исламофобии, информировало 22 июня 2019 года "Настоящее время".

kavkazec05dag_ не поверил словам автора извинений, который сказал, что не осознавал оскорбительность своего поступка. "Все они знали, просто не ожидали такой реакции. Один в Калмыкии тоже не знал, а потом на коленях стоял", - написал пользователь соцсети. "И что такого, могли, действительно, без злого умысла помыть испачкавшиеся ботинки", - возразил murad_2206.



Пользователь anvar1.1.1 также напомнил об осквернении статуи Будды в Элисте. "Хорошо, делегация из Дагестана не поехала извиняться, как в Калмыкию, а за разрушенные мечети кто-нибудь когда-нибудь будет извиняться", - заявил он.

В июле 2016 года суд в Элисте признал жителя Дагестана Саида Османова виновным в осквернении статуи Будды и разжигании межнациональной розни, приговорив его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Инцидент, приведший к возбуждению дела, произошел 1 апреля 2016 года, когда члены дагестанской команды по греко-римской борьбе зашли в буддистский храм в Элисте и начали Periscope-трансляцию, в которой грубо высказывались о памятниках архитектуры, имеющих большое значение для буддистов. Жители Элисты после этого приехали в гостиницу, где остановился Саид Османов, вытащили его на улицу, поставили на колени и заставили публично извиниться.

При этом само осквернение источника в Калининграде вызвало осуждение у читателей паблика. "Если ты мусульманин, то должен уважать другую религию", - написал abduldagestan. "Да, нужно уважать все религии", - согласился ailyami.55.

"Нужно уважать чужую религию <...>. Вот из-за таких ваших поступков судят всех дагестанцев. Что уже извиняться, думать надо прежде, чем делать", - посетовала drisovaaisha701. "Потом говорите: нас не любят. Ведите себя вне дома прилично", - призвала shihsaidova.2821. "Такие поступки не красят наш народ, но, к сожалению, такие дегенераты есть везде", - констатировал chelovek_v_maske_05reg. "Извинистан! О чем вы думаете, когда делаете те вещи, [за] которые не можете ответить?" - раскритиковал героев видео odin_iz_operov.

dr_magdiev напомнил о требованиях жителей Дагестана к туристам. ""Уважайте наши традиции! Не ходите в шортах, туристы!" А сами в чужой святыне ноги моют...", - указал он.

В июле вызвало резонанс появление в Казбековском районе Дагестана таблички с призывом к туристам соблюдать дресс-код: носить закрытую одежду и не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках. Это чья-то частная инициатива, других подобных в регионе нет, сообщили в Минтуризма Дагестана. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы признались, что стараются быть сдержанными в одежде в Дагестане, хотя и не считают строгие ограничения уместными.

К 13.54 мск 16 сентября публикация собрала 33 тысячи просмотров и 168 комментариев. У паблика 634 тысячи подписчиков.

Пользователи чеченского паблика раскритиковали публикации об инциденте

Из слов героев видео следует, что они либо чеченцы, либо пытались выдать себя за них, указал в Instagram-паблике eldit_net пользователь соцсети batyshev_a. "Почему они произносили слово «нохчи» (самоназвание чеченцев. - Прим. "Кавказского узла") в прямом эфире? Они знали, что они делали", - написал он. "В Дагестане тоже живут чеченцы", - ответил на это napoleon_bon_apart.

"По акценту я сразу понял что не чеченцы - чеченцы в основном на своём языке говорят", - отметил zakkaziev.

Другие читатели паблика выразили возмущение поспешными сообщениями СМИ о том, что на видео именно чеченцы. "Как хорошо, что есть чеченцы, на кого можно все списать!" - сыронизировал gambit57962. "Как только в каком-нибудь городе происходит нечто подобное, первый подозреваемый - чеченец", - посетовал bezlikii843.

К 13.54 мск 16 сентября публикация собрала 11,5 тысячи просмотров и 27 комментариев. У паблика 206 тысяч подписчиков.

В соцсети поспорили, братья ли мусульмане и православные

"Бесит, конечно, когда сразу говорят, что чеченцы. Это ужасный поступок и оскорбление чувств верующих. Верующие всех религий, в том числе и дагестанцы, против этого", - написал, в свою очередь, читатель паблика "Грозный ТВ" videostudio_gorec_95. "У таких людей нет никакой нации. Позорники. Стоить только выехать за пределы региона, и вот так позорят своих старших", - высказался jizn_borba_.

При этом другим комментаторам не понравилось, что представитель мусульманского духовенства назвал православных братьями.

"Не знал, что неверующие являются братьями для верующих! Странно", - отметил, в свою очередь, dangercop_55. "Пророк наш Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорил, что люди Писания нам братья, а христиане являются людьми Писания (то есть почитают Библию. - Прим. "Кавказского узла")", - возразил ему 95_magomedovich_95.

К 13.54 мск 16 сентября публикация собрала 62,7 тысячи просмотров и 209 комментариев. У паблика 874 тысячи подписчиков.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".