За инцидентом в Калининграде последовали извинения родителей уроженцев Дагестана

18 сентября 2020, 03:38

Видеоролик с раскаянием каждого из военнослужащих, которые помыли обувь в святом источнике в Калининграде, покажут в Чечне и Дагестане, заявил глава Совета нацсообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов. Родители участников инцидента также принесли извинения, отметил министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов. К омовению перед намазом действия военнослужащих отношения не имели, отметил председатель калининградской организации мусульман.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько молодых людей сняли видео о том, как они моют обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Один из героев ролика позже извинился. К нему присоединились лидеры мусульман и национальных обществ Калининградской области. При этом было озвучено, что молодые люди на видео - не выходцы из Чечни, а уроженцы Дагестана. Миннац отчитался о предстоящем публичном извинении участников инцидента. Военные следователи заподозрили двоих участников резонансного видео в оскорблении чувств верующих.

На видео явно слышно слово "нохчи" ("чеченцы") - автор ролика произнес его, когда один из его товарищей мыл обувь в источнике, однако это единственное слово на чеченском, сообщил "Кавказскому узлу" один из носителей этого языка. Ролик 14 сентября был опубликован изданием "Подъем", которое назвало участников инцидента чеченцами. Также об этом сообщила "Лента.ру" с формулировкой "несколько уроженцев Чечни со смехом помыли обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео". 15 сентября лидер мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов заявил, что на видео военные из Дагестана, которые служат в Калининградской области. По данным Отраковского, молодые люди на видео у источника в тот день покинули часть без разрешения командиров. В связи с этим он раскритиковал командование части.

К омовению перед намазом действия военнослужащих отношения не имели

Военнослужащих, помывших обувь в источнике у церкви, для воспитальной беседы привел их замполит, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель калининградской организации мусульман "Нур" Ахмеджан Кадимагомедов. «Они военнослужащие, проходят срочную службу. Они из Хасавюртовского района Дагестана, Махачкалы... Мы с ними беседу проводили, работу профилактическую, они извинились. Они говорят, мы не осознавали (что делали)", - рассказал он.

«Они были в самоволке, за самоволку есть определенная административная ответственность», - пояснил Кадимагомедов.

Он отметил, что к омовению перед намазом действия военнослужащих отношения не имели.

Руковдитель "Нур" также сообщил, что его организация сейчас получила место под духовно-культурный центр, где будет молельное помещение. Но полноценной мечети в Калининграде так и не воздвигнут, сказал он.

"Сейчас занимаемся реконструкцией и постройкой на месте, которое нам дали под молитвы на Правобережной (улице). (Стройка) уже почти на завершающем этапе - идет капитальный ремонт и реконструкция. Мы строим духовно-культурный центр мусульман. Минарета не будет. О мечети пока речи не идет", - пояснил Кадимагомедов. По факту духовный центр и есть мечеть, отметил он.

По словам Кадимагомедова, в настоящее время во всей Калининградской области проживает 40-50 тысяч мусульман. «До пандемии, когда много мигрантов приезжало, возможно, до 100 тыс доходило», - сказал он.

В области сейчас только два молельных помещения для мусульман, не считая строящегося культурного центра, рассказал Кадимагомедов. "Есть молельное помещение в поселке Исаково, недалеко от Калиниграда, и в Черняховске", - отметил он.

Кадимагомедов рассказал, что ранее мечеть у мусульман была в центре города, однако ее снесли. "Когда дали место, надо брать, и стараться сделать мусульманам удобства, чтобы они могли молиться", - сказал он.

Предприниматель из Черняховского района Артур Русяев сообщил, что на месте разрушенного в 2019 году молельного дома он вновь выстроил здание, которое используется как молельное помещение для мусульман.

22 мая 2019 года спецтехника, силовики и сотрудники администрации по решению суда за несколько часов снесли мусульманский молельный дом в Отрадном и другие прилегающие здания. Пятничный Джума-намаз верующие совершили у разрушенных стен мечети, сообщил сайт "Мечеть Азан". Ранее предприниматель Артур Русяев переоборудовал под молельный дом в Отрадном одно из зданий.

«Около 100 человек собирается на пятничный намаз. Сейчас мы зарегистрировали свою религиозную группу.», - сообщил он. По словам Русяева, он сторонник полноценной мечети в Калининграде.

Пресс-секретарь епархии Русской православной церкви в Калиниграде иерей Давид Рожин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что оскверненный источник не являлся уникальным. "Это просто место, где (раздавалась) святая вода", - сообщил он.

Поведение военнослужащих заставило извиняться их родителей

Извинения принесли родители военнослужащих, мывших обувь в источнике возле часовни кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Они признали свою вину, один из них публично выступил с видеообращением, просил прощения, сейчас другие тоже планируют это сделать. Родители были в нашем министерстве, они тоже просили прощения за своих детей", - процитировал 17 сентября Муслимова ТАСС.

Министр также добавил, что в инциденте участвовали два срочника и два человека, проходях службу по контракту в Калининградской области.

С каждым из участников инцидента провели беседу, каждый из них записал ролик с извинениями, которые покажут в Дагестане и Чечне в ближайшее время, заявил председатель Совета национальных культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов.

«С ними была проведена серьёзная беседа. Каждый из них извинился, осознал, был записан видеоролик, который покажут в ближайшее время. Каждый из них выразил извинения, раскаяние и сожаление», - привело слова Мирзаджанова издание «Подъем».

Мирзаджанов также добавил, что только один из участников инцидента, Расул - этнический чеченец, хотя родился и вырос в Хасавюрте. «Остальные дагестанцы. Сейчас они находятся в войсковой части под особым контролем. Военные следователи ведут расследование. Проверка идёт по факту самовольного оставления войсковой части и по факту того инцидента. Тогда они были в самоволке», - заявил он.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Пользователи Instagram заявили об обесценивании извинений, которые следуют за каждым непродуманным проступком.

«Сперва ради понтов натворят дел на камеру, потом – извините», - написал пользователь группы Dagnews.today (310 тысяч подписчиков) nazim1370nz. «Поколение извиняющихся. Сначала думай, потом делай», - согласился elektrik_mahachkala_15. «Это от неграмотности», - написал osaibat. «Голова есть - мозгов нет, потом извиняются», - прокомментировал aminat6431.

Осквернение церковного источника было раскритиковано в чеченских и дагестанских пабликах. По мнению пользователей соцсети, молодые люди совершили недопустимое для мусульман и выставили в дурном свете жителей Северного Кавказа. Большинство пользователей осудили этот поступок, призвав уважать религиозные убеждения других людей.

Некоторые пользователи призвали участников инцидента в Калининграде уважать другие религии. "Аллах унизил их - извинялись публично. Уважайте другую религию, где бы вы ни были», - написал umarski.

Пользователь группы под ником kavkaz2467 вспомнил инцидент с извинениями и унижениями Салмана Тепсуркаева. «Теперь, наверное, всех на бутылку - сейчас там это практикуется», - написал он.

7-8 сентября в Чечне и за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, утверждая, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. После инцидента с Тепсуркаевым аудитория канала, который позиционируется как "народное движение против диктатуры", резко выросла, отмечается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Муфтият Дагестана опубликовал на странице в Instagram видеообращение помощника муфтията республики Мухаммада Магомедова, который назвал инцидент в Калининграде «неприятным», а его участников «невежественными».

«Муфтият Дагестана особо осуждает подобные действия, ведь ислам призывает относиться с уважением и веротерпимостью к другим конфессиям и не позволять подобное по отношению к их святыням […] В истории становления ислама имеется много достоверных исторических эпизодов, которые свидетельствовали об уважительном отношении мусульман к немусульманам», - заявил Магомедова, после чего привел выдержки из священных писаний, доказывающих его слова.

«Каждый мусульмане вне зависимости от региона, в котором он проживает, должен понимать, что уважение к людям других конфессий Всевышний прописал мусульманам в Коране […] мусульмане не имеют право ущемлять интересы немусульман, а если это и происходит, то только из-за неосведомленности в основах своей религии», - заключил Магомедов.

По его словам, эта ситуация актуализировала необходимость и духовно-патриотического просвещения молодежи.

Ранее журналист Магомед Магомедов и член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев, комментируя инцидент в Калининграде, также заявили о необходимости разъяснять выходцам из северокавказских республик особенности менталитета жителей других регионов. Идея создания правил поведения молодежи Северного Кавказа за пределами своих республик высказывалась еще десять лет назад. Так, 28 июля 2010 года занимавший тогда пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин порекомендовал главам субъектов СКФО разработать подобные правила поведения. Как сообщил заместитель полномочного представителя президента в округе Владимир Швецов, молодежь некоторых субъектов СКФО, выезжая за пределы своих республик, иногда ведет себя, не считаясь с мнением окружающих, тем самым, "хоть и не нарушая закон, но нарушая нормы поведения".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".