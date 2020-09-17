Осквернение святого источника актуализировало идею о кодексах поведения для кавказской молодежи

17 сентября 2020, 00:48

У молодых людей, помывших обувь в православном источнике, не было цели оскорбить чувства верующих, считает юрист Арсен Магомедов. Следует разъяснять выходцам из северокавказских республик особенности менталитета жителей других регионов, отметили журналист Магомед Магомедов и член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько молодых людей, названных в соцсетях уроженцами Чечни, сняли видео о том, как они моют обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Один из героев ролика позже извинился. К нему присоединились лидеры мусульман и национальных обществ Калининградской области. При этом было озвучено, что молодые люди на видео - не выходцы из Чечни. По данным ветерана чеченской войны Ивана Отраковского, они из Дагестана. Осквернение церковного источника было раскритиковано в чеченских и дагестанских пабликах.

Иван Отраковский записал видеообращение с призывом возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих. По информации Отраковского, молодые люди на видео у источника - военнослужащие, которые в тот день отправились "в самоволку", то есть покинули часть без разрешения командиров. В связи с этим он раскритиковал командование части, вспомнив и о другом видео - с военнослужащими, которые заставляют сослуживцев выкрикивать "Служим Ичкерии!". Отраковский напомнил, что та запись, по его информации, тоже была снята в Калининградской области.

Действия молодых людей, которые мыли обувь в источнике у православного храма в Калининграде, не содержат состава преступления по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), считает руководитель юридической фирмы «Магомедов и партнеры» Арсен Магомедов. По его словам, формулировки этой статьи носят оценочный характер и поэтому однозначного решения в этой ситуации нет.

«По моему мнению, возмутительные действия молодых людей на видео не содержат состава преступления по данной статье. Согласно части 1 статьи 148 УК РФ преступлением считаются - публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Согласно комментариям к Уголовному Кодексу России под редакцией главы Верховного суда РФ (Вячеслава) Лебедева, публичность действий означает их совершение открыто, гласно, доступно для внимания других лиц. В рассматриваемом видео кощунственные действия молодых лиц совершались в закрытом от постороннего взгляда помещении. Из видео не прослеживается намерение этих парней публиковать видео для общего доступа. Поэтому, по моему мнению, элемент публичности тут отсутствует», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Магомедов.

Юрист также отметил, что еще одним обязательным элементом преступлении по ст. 148 УК РФ является наличие специальной цели - оскорбить религиозные чувства верующих.

«Опять же из видео мы не видим словесных комментариев, имеющих цель оскорбить верующих. Само же кощунственное действие - мытье обуви - носило, исходя из видео, бытовой характер. Молодые люди хоть и признавали святость для христиан используемой воды, однако не высказывали ничего, что могло бы сделать вывод, что они моют обувь для оскорбления их религиозных чувств. Все вышеуказанное исключает квалификацию действия этих парней по ст. 148 УК РФ. Подобные действия подлежат строгому общественному порицанию, но преступлением не являются», - высказал свое мнение Магомедов.

Люди, помывшие ноги в источнике у православного храма в Калининграде, совершили недопустимое для мусульман и выставили в дурном свете жителей Северного Кавказа, заявили читатели чеченских и дагестанских Instagram-пабликов. Большинство пользователей осудили этот поступок, призвав уважать религиозные убеждения других людей.

Для того, чтобы понимать, следует ли за действиями молодых людей на видео уголовная ответственность, необходимо разобраться – сделали они это умышленно или по незнанию, уверен заместитель главного редактора издания «Черновик» Магомед Магомедов.

«В случае если (молодые люди) совершили эти действия умышленно, имея целью оскорбить чувства верующих, то их необходимо привлечь к ответственности, в том числе и уголовной. Если же это было ошибкой, непониманием того, что своими действиями они кого-то оскорбляют, то привлекать их к ответственности было бы не правильным», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» журналист.

Он отметил, что этот случай продемонстрировал необходимость разъяснения жителям Северного Кавказа правил поведения за пределами своих республик. "На мой субъективный взгляд, произошедшее связано с тем, что срочникам в части должны были разъяснить, рассказать о менталитете местных жителей, традициях, правилах поведения той местности, где они проходят службу. Как, к примеру, это делается в воинских частях Северного Кавказа, чтобы случайно не попасть в какую-то неприятную ситуацию", - заявил Магомедов.

Отметим, что идея создания правил поведения молодежи Северного Кавказа за пределами своих республик высказывалась еще десять лет назад. Так, 28 июля 2010 года занимавший тогда пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин порекомендовал главам субъектов СКФО разработать подобные правила поведения. Как сообщил заместитель полномочного представителя президента в округе Владимир Швецов, молодежь некоторых субъектов СКФО, выезжая за пределы своих республик, иногда ведет себя, не считаясь с мнением окружающих, тем самым, "хоть и не нарушая закон, но нарушая нормы поведения".

По его словам, «оскорбление чувств верующих» является довольно размытой формулировкой.

«К сожалению, в стране есть силы, которые под это определение пытаются запихнуть все что угодно, требуя возбуждения уголовных дел. И порой под давлением общественного мнения такие дела возбуждаются. Поэтому к таким вопросам надо подходить с особым вниманием, разбираться детально, чтобы не оказалось, что дело возбуждают, чтобы "покарать для вида" и тем самым успокоить общественность. Хотя можно обойтись простой профилактикой», - сообщил Магомедов, добавив, что сравнивать событие в Калининграде с действиями дагестанского спортсмена и статуей Будды он бы не стал.

В июле 2016 года суд в Элисте признал жителя Дагестана Саида Османова виновным в осквернении статуи Будды и разжигании межнациональной розни, приговорив его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Инцидент, приведший к возбуждению дела, произошел 1 апреля 2016 года, когда члены дагестанской команды по греко-римской борьбе зашли в буддистский храм в Элисте и начали Periscope-трансляцию, в которой грубо высказывались о памятниках архитектуры, имеющих большое значение для буддистов. Жители Элисты после этого приехали в гостиницу, где остановился Саид Османов, вытащили его на улицу, поставили на колени и заставили публично извиниться.

С такой позицией согласен и член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Чересчур раздули эту тему. Один из участников инцидента же извинился... Нужно инструктаж делать, когда молодежь выезжает за пределы Дагестана. Профилактические беседы проводить, так как часто молодежь не умеет себя вести за пределами региона. Сравнивать с Элистой данный случай считаю некорректным», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Хадулаев.