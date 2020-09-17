Миннац отчитался об извинениях уроженцев Дагестана за осквернение источника

17 сентября 2020, 20:03

Уроженцы Дагестана, которые мыли обувь в православном источнике в Калининграде, уже извинились за свой поступок и еще извинятся публично, сообщил представитель Миннаца Дагестана. Военные следователи заподозрили двоих участников резонансного видео в оскорблении чувств верующих.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько молодых людей сняли видео о том, как они моют обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Один из героев ролика позже извинился. К нему присоединились лидеры мусульман и национальных обществ Калининградской области. При этом было озвучено, что молодые люди на видео - не выходцы из Чечни. Осквернение церковного источника было раскритиковано в чеченских и дагестанских пабликах.

На видео явно слышно слово "нохчи" ("чеченцы") - автор ролика произнес его, когда один из его товарищей мыл обувь в источнике, однако это единственное слово на чеченском, сообщил "Кавказскому узлу" один из носителей этого языка. Ролик 14 сентября был опубликован изданием "Подъем" которое назвало участников инцидента чеченцами. Также об этом сообщила "Лента.ру" с формулировкой "несколько уроженцев Чечни со смехом помыли обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео". 15 сентября лидер мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов заявил, что на видео военные из Дагестана, которые служат в Калининградской области. По данным Отраковского, молодые люди на видео у источника в тот день покинули часть без разрешения командиров. В связи с этим он раскритиковал командование части.

Военная прокуратура Калининградского гарнизона подтвердила, что молодые люди с резонансного видео, снятого возле часовни в Калининграде, являются военнослужащими одной из воинских частей Балтийского флота. Их личности установили в ходе проверки исполнения требований антиэкстремистского законодательства, говорится в сегодняшней публикации на сайте Генпрокуратуры России.

В связи с публикацией видео в сети Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области проводит процессуальную проверку, отмечается в сообщении.

Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что уже возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК России). "Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих", - цитирует слова источника ТАСС.

Солдаты, помывшие обувь в источнике, принесут публичные извинения верующим, сообщил представитель министерства по национальной политике и делам религии Дагестана. По информации чиновника, такая договоренность достигнута при участии представителей Дагестана в Калининградской области.

"Ребята, которые помыли обувь в источнике, являются уроженцами нашей республики, которые несут срочную службу в Калининградской области. Мы с ним связались. Они извинились, но готовы еще раз публично принести свои извинения", - цитирует сегодня слова представителя Миннаца "Интерфакс-Юг".

На сайте Миннаца Дагестана и на странице ведомства в Instagram по состоянию на 20.00 мск сегодня не опубликовано никаких сообщений по поводу инцидента в Калининграде.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Днем ранее, 16 сентября, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев анонсировал жалобу в Гепрокуратуру России в связи с инцидентом в Калининграде. Саралиев недоволен тем, что в прессе молодых людей из скандального видео назвали чеченцами, и требует провести проверку на предмет разжигания межнациональной розни и нарушения закона о СМИ.

По мнению депутата, журналисты "попытались демонизировать чеченский народ" публикациями об этом инциденте с упоминанием чеченцев. "Может быть они просто поспешили", - допускает Саралиев в публикации в своем Telegram-канале.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".