Три жителя Чечни извинились за видео с пневматическим пистолетом

27 июля 2020, 12:29

Два молодых человека, задержанные силовиками в Чечне, покаялись за публикацию видео, на котором позировали с пневматическим пистолетом, а старший брат одного из них пообещал не допустить рецидива. Пользователи Instagram, посмотревшие видеоролик, не увидели в нем повода для публичных извинений.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и приносят публичные извинения, в том числе за критику властей, неподобающее поведение и сообщения в соцсетях и мессенджерах. Так, 11 июля в Instagram было опубликовано видео с порицанием трех молодых людей, задержанных за грубое нарушение правил дорожного движения, и извинениями отцов двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей.

Видео с извинениями двух молодых людей опубликовано 25 июля в Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 204 тысячи подписчиков. "На днях в Инстаграм появилось видео молодых парней, где они сидят в салоне автомобиля, у одного из них в руках пистолет. Молодой человек небрежно направляет его в сторону лобового стекла. Им оказался житель города Гудермеса по имени Магомед. После установления данных, фигуранты видео были доставлены в отдел МВД России по Гудермесскому району ЧР, где и было установлено, что пистолет в руках Магомеда был пневматическим. Свою вину молодые люди признают и раскаиваются, обещают, что впредь подобных ситуаций не допустят!" – говорится в аннотации к видео.

Ролик предварен кадрами, снятыми в движущейся легковой автомашине. На них молодой человек, сидящий на заднем сиденье, направляет пистолет на лобовое стекло и несколько раз нажимает на спусковой крючок. В следующей части видео двое парней и молодой мужчина перед камерой извиняются за эти действия.

Один из юношей представляется Магомедом из Гудермеса. "Там был пневматический пистолет. Забросили это (видео) в Instagram, через 2 часа я его убрал, зная, что поступил неправильно. 23 июля был заброшено (видео), сразу убрал. Больше подобного, если на то будет воля Всевышнего, не допущу", - говорит он.

Другой юноша представился Адамом из поселка Комсомольского в Гудермесском районе. Он подтвердил, что пистолет был пневматический. На следующих кадрах молодой мужчина представляется старшим братом Магомеда. "Буду работать над тем, чтобы больше он подобного не допустил. Они это сделали, не подумав. Больше этого не допустят. Instagram заставлю убрать и буду контролировать", - заверил он.

В том же видео показан сотрудник полиции, демонстрирующий изъятый у молодых людей пистолет. Он подчеркнул, что речь идет о не боевом или травматическом оружии. «Это пневматический пистолет», - поясняет на видео полицейский, слова которого, как и других героев ролика, перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Пользователи соцсети не увидели на видео повода для публичных извинений

Публикация набрала к 12.10 мск 27 июля 35,5 тысячи просмотров, под ней размещено 160 комментариев. Авторы многих из них признались, что не увидели повода для публичных извинений.

"Что он сделал? Пневматика в каждом киоске продаётся", - написал, в частности, lizam296903. "А что тут такого? Бедный малый по-детски играется! Щас и это нельзя?" – удивился dangerous_131313. "В чем собственно они виноваты? В чем раскаиваться?" – задался вопросом ivaccep.

"Они нарушили какой закон? Обычное видео", - написал tishina_126. "Так и не понял, в чем вина", - констатировал nabludatel_095. "Я тоже не понял, я думал, они в кого-то стреляли или что сказали", - признался rasul_nazirovich. "Предлагаю понять и простить. И не выставлять пустяки на камеру", - написал matsieev.

Публичные извинения молодых людей вызвали недоумение и у некоторых местных жителей. "Пистолет пневматический, он продается и в магазинах и на рынке. Так зачем понадобилось заставлять этих парней, и тем более их близких извиняться? Что эти парни нарушили?" – сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из общественных организаций Чечни Адлан.

"Ну поиграл парень с пистолетом, чуть ли не игрушечным. И что? Зачем его тащить куда-то и принуждать к раскаянию? Что он сделал противозаконного? Раньше не было такого, чтобы из-за каждой мелочи человеку и тем более его родным приходилось извиняться на камеру", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Сайпудди.

Принятая в Чечне практика публичных порицаний и извинений унизительна для жителей республики и усиливает скрытое недовольство политикой властей, указала ранее председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"То, что происходит сегодня в Чечне, я бы назвала не практикой публичных извинений, а практикой публичных унижений. Насколько мне известно, в вайнахской культуре не свойственно применять унижение человека как молодого, так и в возрасте, для решения каких-то проблем или спорных вопросов, тем более делать это прилюдно. У меня много знакомых и друзей среди чеченцев. Это гордые, уважающие себя и других люди, и они также считают, что практику публичных извинений нельзя назвать положительным методом воспитания", - сказала "Кавказскому узлу" правозащитница.

Публичные извинения за малозначительные проступки идут вразрез с кавказскими традициями, которые предписывали горцам каяться перед старейшинами только за серьезную провинность,указали ранее академики Сергей Арутюнов и Владимир Бобровников. Горцы придавали значение не словам извинения, а деятельному раскаянию, отметил исследователь Руслан Гереев.

Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".