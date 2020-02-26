Чеченский канал показал сюжет с публичным покаянием за кражу

26 февраля 2020, 11:27

Задержанный раскаялся 25 февраля в эфире телеканала "Грозный" в краже смартфона. Жители Чечни сочли его слова вынужденными.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно публично извинялись за кражи. Так, в декабре 2019 года в эфире ЧГТРК "Грозный" заявили о своем раскаянии две женщины и мужчина, а 12 февраля в новостном выпуске телеканала это сделали еще трое задержанных за уголовные преступления.

Сюжет с очередным раскаянием был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" 25 февраля. 22-летний житель селения Тевзана Веденского района Аслан Джабраилов, как было сказано в сюжете, выхватил телефон у женщины и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего Джабраилова задержали. Ему грозит до семи лет заключения по уголовной статье о грабеже, передал корреспондент "Кавказского узла" содержание новостного сюжета.

С задержанным молодым человеком побеседовал в эфире телеканала представитель местного духовенства, который напомнил, что воровство в исламе порицается. Джабраилов заявил, что больше не повторит подобного поступка. "Стоял вечером на мосту. Увидел у проходившей мимо женщины iPhone, выхватил у нее телефон и убежал. Очень раскаиваюсь в том, что совершил… Не знаю, зачем я это сделал. Обязуюсь больше такого не делать", - сказал он.

Авторы сюжета заявили, что кражи в Чечне совершаются редко, поскольку "не характерны для чеченцев". Это подтвердили опрошенные журналистами местные жители. "Воровство считается позором… С таким человеком не считались, его не уважали. Наши предки не позволяли такого", - заявил один из них.

Согласно чеченским традициям, кража позорит человека больше, чем публичное покаяние, рассказала ранее "Кавказскому узлу" чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Для чеченца страшнее сама кража, нежели покаяние, ведь за это придется еще и отвечать перед Всевышним", - пояснила она. После публичного покаяния чеченца позор за совершенную им кражу разделяет не только семья, но и дальние родственники и однотейповцы, указала Мальсагова.

По состоянию на 11.27 мск 26 февраля, на сайте ЧГТРК "Грозный", на его Youtube-канале и странице в Instagram не опубликован сюжет о краже смартфона.

Публичное изобличение преступника наносит урон репутации его близких, указала сотрудница одной из грозненских предприятий Фатима. "Мне жаль родителей и близких этого грабителя. Их зачем понадобилось позорить на всю республику? Это такой метод воспитания или же это своего рода коллективная ответственность?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В данном случае публичное покаяние бессмысленно, заявил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Докка. "Это уже что-то новое в практике публичных извинений и покаяний, которая у нас применяется не первый год. Правда, я не могу понять, в чем ее смысл и польза? У нас теперь каждого воришку будут тащить под камеры и заставлять извиняться? Преступник должен отвечать по закону, а раскаивается он в своих действиях, не раскаивается, не имеет особого значения", - пояснил житель Грозного.

"Прежде у нас за критику властей извинялись, колдовство, пьянство и употребление наркотиков, теперь и за воровство заставляют это делать. Общественное порицание вещь в целом хорошая, но применять ее следует в меру. Воровать - дело постыдное и безусловно заслуживающее порицания, но раз вы человека наказываете по закону, то зачем его еще принуждать к публичному покаянию?" - считает местная активистка Мадина.

Жители Чечни извиняются на камеру за колдовство и нарушение правил на дороге

ЧГТРК "Грозный" с июля 2019 года регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством. В сюжете, показанном 24 февраля, извинения принесли не только задержанные за оказание оккультных услуг, но и их сыновья, которые признали свою вину в том, что не уследили за родителями. Жители республики и пользователи Instagram сочли привлечение молодых людей к преследованию родственников избыточным.

В Чечне также практикуется публичное порицание силовиками нарушителей правил дорожного движения. Так, 4 и 7 февраля в соцсети Instagram были опубликованы видеозаписи бесед с задержанными в Курчалоевском РОВД.

Извиняются жители республики и за критику в адрес властей и силовиков. В частности, 12 января в Instagram была размещена видеозапись извинения жителя Чечни Хизира Алмаскаева за публикацию ролика, в котором он произносит слова осуждения в адрес проезжающего наряда ГИБДД.

О практике публичных извинений, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Случаи публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".