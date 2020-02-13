Три жителя Чечни публично покаялись в уголовных преступлениях

13 февраля 2020, 15:39

Республиканская телекомпания "Грозный" посвятила сюжет жителям Чечни, задержанным по подозрению в кражах и мошенничестве. Трое из задержанных раскаялись в своих действиях. Избавиться от публичного позора им не удастся, предположили авторы телесюжета.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни приносят публичные извинения в том числе за кражи. Так, в декабре 2019 года две женщины и мужчина покаялись в кражах в эфире ЧГТРК "Грозный". 25 января в популярном чеченском Instagram-паблике был опубликован видеоролик с извинениями грозненца Алаудина Хангошвили за кражу серебряных изделий. Несмотря на публичное раскаяние, Хангошвили стал подозреваемым по уголовному делу.

Жители Чечни также регулярно приносят публичные извинения, в том числе в эфире ЧГТРК "Грозный", за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. О практике публичных извинений, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Сюжет о пятерых жителях Чечни, задержанных по подозрению в уголовных преступлениях, был показан 12 февраля в новостной программе ЧГТРК «Грозный» и опубликован на YouTube-канале телекомпании, передал корреспондент "Кавказского узла".

В частности, житель Надтеречного района Ислам Земиев заподозрен в мошенничестве при получении выплат, сообщил в телесюжете замначальника отдела полиции № 3 по Грозному Магомед Магомадов. По версии силовиков, Земиев купил в рассрочку два мобильных телефона, однако не оплатил продавцу их стоимость.

Сам Ислам Земиев в эфире телеканала пояснил, что потерял телефон с номером продавца, и ждал, пока тот сам выйдет на связь. "Раскаиваюсь я теперь. Хотел бы сказать другим, что если вы не сможете отдать [деньги за приобретенный товар], то не покупайте", – сказал в телесюжете Ислам Земиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Другой задержанный, житель Шелковского района Зубайр Решидов, по словам авторов сюжета, украл барана из сарая своего соседа. "Очень раскаиваюсь, оступился и пытался украсть. Очень раскаиваюсь… Пьян был", - говорит в сюжете телеканала Зубайр Решидов, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Адам Байтразаков в эфире телеканала покаялся в том, что украл компьютер, чтобы вернуть долг. "Раскаиваюсь. Очень раскаиваюсь", - перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла" слова Байтразакова.

В телесюжете были показаны еще двое молодых людей, обвиняемых в кражах 4700 рублей и 6000 рублей. Их раскаяния в телесюжете ЧГТРК не прозвучали, передал корреспондент "Кавказского узла".

По чеченским традициям кража позорит человека больше, чем публичное покаяние, рассказала ранее "Кавказскому узлу" чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Для чеченца страшнее сама кража, нежели покаяние, ведь за это придется еще и отвечать перед Всевышним", - пояснила она. После публичного покаяния чеченца позор за совершенную им кражу разделяет не только семья, но и дальние родственники и однотейповцы, указала Мальсагова.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, говорится в сюжете. "Скоро они будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Но куда страшнее наказание, которому они подвергнутся в обществе, ведь такие люди у вайнахов зачастую становятся изгоями, опозорившими имя всего своего рода. Избавиться от такого позора вряд ли получится", - сообщили авторы телесюжета. "Кавказский узел" не может проверить, действительно ли показанные в эфире ЧГТРК люди совершали преступления.

Житель Чечни Асламбек раскритиковал поставленные на поток публикации покаяний задержанных. "Чего этими публичными извинениями нарушителей добиваются наши власти, я не могу понять. Это такая демонстрация своей силы? Преступил человек закон, значит, следует его наказать по закону. А эти покаяния на телевидении - явный перегиб со стороны властей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Асламбек.

Жители республики приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".