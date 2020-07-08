Боец ММА извинился перед Кадыровым и клубом "Ахмат"

08 июля 2020, 17:11

Спортсмен Сергей Харитонов заверил, что уважает Рамзана Кадырова и чеченский бойцовский клуб "Ахмат", извинившись на тот случай, если кто-то подумал иначе. Извинения последовали за интервью, в котором Харитонов прокомментировал конфликт вокруг "детских боев" в Грозном и поведение бывшего бойца "Ахмата" Александра Емельяненко. Пользователи Instagram сочли извинения вынужденными.

Как писал "Кавказский узел", Александр Емельяненко в 2016-2018 годах выступал за бойцовский клуб "Ахмат". Боец утверждал, что ушел из клуба по обоюдному согласию, а в Минспорта Чечни отметили, что "уход Александра из клуба не значит, что он оставляет Чечню". В марте 2019 года нетрезвого Емельяненко задержали в Кисловодске при попытке скрыться после ДТП. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях, пользователи призвали Рамзана Кадырова "приструнить" бойца. Известный российский боец ММА Сергей Харитонов обратился к главе Чечни с просьбой забрать Емельяненко "обратно в клуб", "закрыть на территории Чечни", чтобы он "не натворил более серьезных дел".

Александр Емельяненко дружит с Рамзаном Кадыровым. В декабре 2019 года глава Чечни вызвал Александра Емельяненко на бой - второй после того, как в 2017 году Емельяненко демонстративно проиграл Кадырову в дружеском поединке. Согласие Александра Емельяненко на поединок вызвало у пользователей соцсетей сомнение, что и этот поединок будет честным. Болельщики указали, что Емельяненко уронил честь профессионального спортсмена, приняв вызов главы Чечни. Кадыров пообещал нокаутировать соперника "единственным и первым ударом".

Харитонов заявил, что его "неправильно поняли"

Сегодня Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение Сергея Харитонова. "Журналисты сеют конфликты в интернете и говорят много неправды. Я открыто хочу сказать: я с уважением отношусь к главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и клубу "Ахмат". <...> Перед достойными людьми я всегда извинюсь. И я извиняюсь, если кто-то меня неправильно понял", - говорит Харитонов на видео.

Он также говорит, что намерен уладить конфликт с Александром Емельяненко. "Мы его уладим в ринге", - поясняет Харитонов. На странице самого Сергея Харитонова этого видеообращения, по состоянию на 17.11 мск 8 июля, нет.

Емельяненко сопроводил публикацию видео с Харитоновым язвительным комментарием. "Я так и думал, что это журналисты во всем виноваты!" - написал он. Позднее Емельяненко выложил на своей странице в соцсети видео, где заявил, что принимает вызов на ринг.

Позднее Сергей Харитонов пояснил, что извинялся перед руководством "Ахмата". "Журналисты склеили несколько фраз, где я сказал, что люди, которые поддерживают Александра Емельяненко в интернете, являются "кнопочными героями". А многие восприняли это по-другому, что я имею в виду руководство клуба «Ахмат». Это совершенно не так! С клубом «Ахмат» у меня теплые и дружеские отношения! Я тренировался и тренируюсь с этими ребятами вместе", - процитировал Харитонова Sport24.

Пользователи Instagram сочли извинения вынужденными

Публикация извинений Харитонова на странице Емельяненко к 17.11 мск 8 июля, собрала 283 тысячи просмотров и 648 комментариев. У страницы Емельяненко 1,1 миллиона подписчиков. Авторы комментариев сочли извинения вынужденными.

"Заставили сказать", - заявил andreiandreev17. "Еще бы ты не извинился", - написал bazarov1919, собрав 11 "лайков". "<Видимо,> его чеченцы напугали и заставили извиниться", - прокомментировал видео alekslada5. "Как будто он это говорит под дулом пистолета", - отметил evgenii_ablaev. "Сзади оператора автоматчики стояли", - согласился lysenko774.

В самой Чечне регулярно приносятся публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась и за пределы республики, отмечается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Пользователь konstanderebek указал на противоречия в словах Харитонова. "Зачем извиняться перед людьми, которые его неправильно поняли?" - написал он. "Смешно выглядит", - высказался ahidov_leon собрав восемь "лайков".

Комментаторы указали, что Харитонов извинился за недавнее интервью, но разошлись во мнениях относительно того, было ли в слова бойца оскорбительны. "Смотрел интервью с Харитоном. Так он ничего плохого об "Ахмате" [не говорил] <...>. Все толерантно. <...> Все по делу", - написал aizruzai, собрав 13 "лайков". Пользователь mark40s не согласился с этим. "Все видели и слышали, что Харитон нес на интервью", - заявил он.

Харитонов напомнил о конфликте между "Ахматом" и Федором Емельяненко

3 июля издание Sport24 опубликовало на своем YouTube-канале интервью с Сергеем Харитоновым, где тот привел примеры недостойного поведения Александра Емельяненко. "Такие вот мерзости. Если люди его за своего принимают, зная такие истории, значит, такие же люди", - заключил Харитонов.

Кроме того, Харитонов заявил, что Александр Емельяненко "предал" собственного брата, Федора, когда принял предложение клуба "Ахмат". "Была история конфликта Федора с клубом «Ахмат», когда его обливали грязью в интернете. Кто был прав, а кто виноват — не знаю. Это не мое дело. Но в тот момент, когда об этой ситуации все вокруг знали, неожиданно Александр Емельяненко подписывает контракт с клубом «Ахмат». У меня нет неприязни к клубу «Ахмат». <...> Но со стороны Александра все выглядит так, будто Федор для него ничего не сделал, а клуб сделал все. Если бы клуб вытащил Александра из тюрьмы, обойдя Федора, и сделал бы из него звезду, то вопросов не было бы. А тогда я просто сказал: «Они показали, как славяне предают славян. Как брат предает брата»", - сказал Сергей Харитонов.

К 17.11 мск 8 июля это видео собрало более 161 тысячи просмотров. У канала 215 тысяч подписчиков.

Старший брат бойца Александра Емельяненко, президентом российской Федерации смешанных единоборств Федор Емельяненко в 2016 году раскритиковал "детские бои" в Грозном, на которых победили трое несовершеннолетних сыновей Рамзана Кадырова. Так, один из них нокаутировал соперника, но отец и тренер нокаутированного ребенка заявили, что бои были постановочными. Представители окружения Кадырова в ответ на критику озвучили оскорбительные высказывания в адрес президента Федерации смешанных единоборств. Вскоре после этого в Москве было совершено нападение на дочь Федора Емельяненко.

Конфликт между Рамзаном Кадыровым и Федором Емельяненко и проводимые в Грозном "детские бои" довольно резко прокомментировал пауэрлифтер Михаил Кокляев. Он предложил дисквалифицировать клуб "Ахмат" из российской Федерации ММА. Александр Емельяненко вызвал Кокляева на бой по правилам бокса и в ноябре 2019 года победил его. После этого Емельяненко вызвал на бой российской боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым был назначен на апрель. В январе Емельяненко приехал на Кубань тренироваться к этому бою, однако во время тренировок произошел очередной инцидент с его участием. Прямо на тренировочной базе бойца задержали силовики, которые заявили, что он был пьян и вел себя неадекватно. Суд в Анапе признал Емельяненко виновным в хулиганстве и назначил ему семь суток административного ареста. Бой между Емельяненко и Исмаиловым был перенесен на июль, сообщил сегодня "Московский комсомолец".

Отметим, что боец ММА Магомед Исмаилов в ноябре 2019 года высказался в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, признанного Правозащитный центром "Мемориал" политзаключенным. Подробнее о Гаджиеве и его деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Кроме того, "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".