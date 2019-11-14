Боец ММА Магомед Исмаилов вступился за Абдулмумина Гаджиева

14 ноября 2019, 06:52

Магомед Исмаилов посетовал, что знал об аресте Абдулмумина Гаджиева, но не комментировал его, и пообещал, что будет следить за судьбой дагестанского журналиста.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Сам журналист вины не признает. 12 ноября суд в Махачкале продлил арест журналиста до 13 января 2020 года. Под арестом оставлены и другие обвиняемые по делу о финансировании терроризма - Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов. 13 ноября адвокаты и сам Гаджиев раскритиковали следствие за вялотекущее расследование дела.

Правозащитники назвали дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Гаджиева обвинили по делу о финансировании терроризма из-за единственной публикации о благотворительности Исраила Ахмеднабиева, которого в момент выхода статьи ни в чем противозаконном не подозревали, рассказал сотрудник ПЦ "Мемориал" Вячеслав Ферапошкин на пресс-конференции в Москве. Если Гаджиева осудят, к любому журналисту в России будет применяться "обратная сила" закона, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал 13 ноября на своей странице в Instagram пост в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

"Не уверен, все ли знают о проблеме, в которую попал журналист Абдулмумин Гаджиев. Но я знал, и ко мне даже обращались братья, чтобы я осветил и сказал свое мнение по этой ситуации! [...] Я знал и молчал! А одному из тех, кто обратился ко мне, ответил: "Я каждый раз лезу в такие ситуации, не хочу давать повода, чтобы завтра пришли ко мне!" А потом понял: повод может и не понадобиться. Кем бы ты ни был - журналист, спортсмен, парфюмер или еще кто-нибудь, повод найдут! А если ты еще и мусульманин, то ты и вовсе вишенка на тортике!" - написал Исмаилов.

Боец задался вопросом, что будет, если "придут за спортсменом". "Да, лысому спортсмену [в случае ареста] хотелось бы, чтобы журналист, или парфюмер, или еще кто-нибудь не молчал [...] Извини, брат Абдулмумин, буду следить за ситуацией более пристально!" - отметил Исмаилов.

По состоянию на 06.52 мск сегодня, 14 ноября, под публикацией борца более 25,1 тысячи отметок "Нравится" и 900 комментариев.

"Этот пост - именно тот поступок, который нельзя не уважать. Ничего, кроме уважения, мой брат!" - отметил 21.2399521110918.

"Проблема не только у него, проблемы у всего Дагестана", - считает cuba_05_piter.

"Мухаммад, увижу тебя, подойду и обниму! Не за твои заслуги в ММА, не за то, что ты веселый парень, и даже не за твою лысую голову! А просто за этот пост!" - написал legkie_velo.

"Вот это я понимаю, мужской поступок", - написала pavilinia555. "Чисто из-за этого поста я - твой подписчик", - отметил vgagram.

Магомед Исмаилов - золотой призер чемпионата России по боевому самбо 2011 года, победитель чемпионата мира по боевому самбо (по версии Всемирной федерации боевого самбо) в 2012 году, мастер спорта России международного класса, победитель первого Чемпионата России по ММА, пишет sherdog.com.