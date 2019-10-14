Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале

14 октября 2019, 14:51

Активисты вышли сегодня к зданиям силовых ведомств, мэрии Махачкалы и правительства Дагестана с требованием освободить журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании терроризма. В одиночных пикетах за первые 45 минут приняли участие девять человек.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей с 18 июня. Коллеги и друзья журналиста регулярно проводят одиночные пикеты с требованием закрыть дело о финансировании терроризма. При этом массовые акции в поддержку Гаджиева Минюст Дагестана проводить не разрешает: к 11 октября ведомство отказалось согласовать 431 заявку заявку на митинги. Организаторы протестов подали 16 кассационных жалоб на решения Минюста.

Сегодняшние пикеты начались в 14.00 мск. Активисты, сменяя друг друга, держат плакат с фотографией Гаджиева и надписью "Свободу Абдулмумину Гаджиеву, журналисту «Черновика»". К 14.45 мск сменились уже девять человек, пикет продолжается, передал корреспондент "Кавказского узла" с места проведения акции.

Протестующие стоят на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова - в непосредственной близости от зданий республиканского МВД, ФСБ, мэрии Махачкалы и правительства Дагестана. На место пикета подъехали сотрудники полиции, к пикетчикам они не подходят, сообщил в 14.45 мск корреспондент "Кавказского узла".

9 октября отец журналиста Хабиб Гаджиев дал показания в присутствии адвоката. Родной брат Абдулмумина Гаджиева Гаджи и жена обвиняемого давать показания отказались. Сам журналист свою вину не признает. Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".