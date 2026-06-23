×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:38, 23 июня 2026

Активист из Дагогней объявил ремонт дороги показухой для праймериз

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новый асфальт в Дагогнях через неделю снова разрыли для укладки канализационных труб. Такие работы проводятся ради отчета для праймериз, заявил активист Рамис Агабеков.

Как писал "Кавказский узел", активист из Дагогней заявил о принуждении работников школ и больниц участвовать в праймериз "Единой России" в интересах конкретных кандидатов.

Видеоролик с жалобой активиста из Дагогней Рамиса Агабекова опубликовал Telegram-канал Mash Gor, насчитывающий более 44 тысяч подписчиков. К 18.30 публикация набрала более двух тысяч просмотров.

"У нас на улице Калинина неделю назад положили асфальт, а теперь посмотрите на это, пожалуйста. Проложенный асфальт снимают и проводят канализационные трубы, которые планировали провести вот уже три года. Вот как это называется?" - возмущается Рамис Агабеков.

По мнению активиста, положив асфальт, администрация не учла планы замены канализационных труб. "Это они сделали на праймериз, чтобы себя показать, проявить: "Мы кладем асфальт, голосуйте за нас"", - говорит он на видео.

Жители проспекта Калинина, в свою очередь, рассказали, что во время ремонта улицы никто о трубах не вспоминал. Администрация города объяснить такие решения не смогла: чиновники предположили, что какая-то часть работ осталась незавершенной, или появились технические трудности. "В "Водоканале" от комментариев отказались, только заявили - вскрывают дорогу, потому что так надо", - пишет со слов пресс-службы компании Telegram-канал.

"Кавказский узел" также писал, что в 2024 году жители Дагогней записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, требуя вмешаться в ситуацию с заменой канализации, так как после работ часть улиц оказалась подтопленной. Власти тогда возложили вину на подрядчика, заявив, что договор с ним расторгнут.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Видеообращение Сааду Магомеддибирова. Скриншот публикации mahotbro в Instagram*
19:58, 23 июня 2026
Пользователи Instagram* выразили поддержку блогеру Магомеддибирову и его семье
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:50, 23 июня 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Очередь на заправку в Махачкале. 23 июня 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
16:00, 23 июня 2026
Жители Махачкалы и владельцы АЗС сообщили о дефиците топлива и росте цен на горючее
Подозреваемые в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:43, 23 июня 2026
Суд рассмотрит в Нальчике дело о подготовке терактов в Кизляре
Магомеддибир Магомеддибиров. Фото: mahotbro/Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:48, 23 июня 2026
Юрист и правозащитник указали на ошибку следствия в деле блогера Магомеддибирова
Персоналии
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
16:51, 23 июня 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
15:50, 22 июня 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:58, 22 июня 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Алан Гаглоев (справа) и Владими Путин. Фото: https://presidentruo.org/alan-gagloev-naznachen-sovetnikom-prezidenta-rossijskoj-federaczii/
23 июня 2026, 18:21
Президент Южной Осетии ушел в отставку ради карьеры в Москве

Подозреваемые в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 июня 2026, 15:43
Суд рассмотрит в Нальчике дело о подготовке терактов в Кизляре

Ариф Гаджилы. Фото: Report https://report.az/
23 июня 2026, 13:47
Азербайджанский оппозиционер Ариф Гаджилы столкнулся с запретом на выезд из страны

Магомеддибир Магомеддибиров. Фото: mahotbro/Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 июня 2026, 12:48
Юрист и правозащитник указали на ошибку следствия в деле блогера Магомеддибирова

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше