Активист из Дагогней объявил ремонт дороги показухой для праймериз

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Новый асфальт в Дагогнях через неделю снова разрыли для укладки канализационных труб. Такие работы проводятся ради отчета для праймериз, заявил активист Рамис Агабеков.

Как писал "Кавказский узел", активист из Дагогней заявил о принуждении работников школ и больниц участвовать в праймериз "Единой России" в интересах конкретных кандидатов.

Видеоролик с жалобой активиста из Дагогней Рамиса Агабекова опубликовал Telegram-канал Mash Gor, насчитывающий более 44 тысяч подписчиков. К 18.30 публикация набрала более двух тысяч просмотров.

"У нас на улице Калинина неделю назад положили асфальт, а теперь посмотрите на это, пожалуйста. Проложенный асфальт снимают и проводят канализационные трубы, которые планировали провести вот уже три года. Вот как это называется?" - возмущается Рамис Агабеков.

По мнению активиста, положив асфальт, администрация не учла планы замены канализационных труб. "Это они сделали на праймериз, чтобы себя показать, проявить: "Мы кладем асфальт, голосуйте за нас"", - говорит он на видео.

Жители проспекта Калинина, в свою очередь, рассказали, что во время ремонта улицы никто о трубах не вспоминал. Администрация города объяснить такие решения не смогла: чиновники предположили, что какая-то часть работ осталась незавершенной, или появились технические трудности. "В "Водоканале" от комментариев отказались, только заявили - вскрывают дорогу, потому что так надо", - пишет со слов пресс-службы компании Telegram-канал.

"Кавказский узел" также писал, что в 2024 году жители Дагогней записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, требуя вмешаться в ситуацию с заменой канализации, так как после работ часть улиц оказалась подтопленной. Власти тогда возложили вину на подрядчика, заявив, что договор с ним расторгнут.