Военный из Дагестана убит на Украине

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Гысмет Алисултанов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2006 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июня власти и силовики официально признали убитыми в зоне военной операции не менее 2005 бойцов из Дагестана.

Об открытии мемориальной доски Гысмету Алисултанову, убитому в зоне военной операции, сообщила администрация Дербентского района в своем Telegram-канале.

Алисултанов родился 8 января 1986 года, был убит в боевых действиях 26 августа 2024 года. Другие подробности биографии военного и его гибели власти района в сообщении не привели.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2006 бойцов из Дагестана.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Сергей Меликов, занимавший в то время пост главы Дагестана, в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

В середине апреля администрация Дербентского района информировала, что в боевых действиях убит Эрик Селимов.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250 Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.