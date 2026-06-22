Боец из Дагестана убит в военной операции
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Тарлан Велибеков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2005 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти и силовики официально признали убитыми в зоне военной операции не менее 2004 бойцов из Дагестана.
Тарлан Велибеков убит в зоне СВО, сообщила сегодня администрация Хивского района, отчитываясь о передаче его отцу ордена Мужества. Другие подробности биографии и гибели бойца в Telegram-канале районной администрации не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2005 бойцов из Дагестана.
В начале июне администрация Хивского района информировала, что в боевых действиях убит Сефер Гамзаев.
Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Сергей Меликов, занимавший в то время пост главы Дагестана, в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.
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