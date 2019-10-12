12 октября 2019, 20:00

Кассационные жалобы поданы на отказы в проведении митингов в поддержку Гаджиева

16 кассационных жалоб направлено в Пятигорский кассационный суд юристами инициативной группы по проведению акций протеста в связи с уголовным преследованием журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, сообщил сегодня адвокат Арсен Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", к 26 сентября общее число отказов в согласовании митингов в поддержку Абдулмумина Гаджиева достигло 280. Минюст Дагестана сменил мотивировку отказов, и теперь утверждает, что на митинге подвергнутся критике правоохранительные органы, а это приведет к беспорядкам.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По состоянию на 11 октября общее число отказов Минюста Дагестана в согласовании протестных акций достигло 431, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Арсен Магомедов.

«Нами от Минюста Дагестана получен 431 отказ в проведении митингов. Один наш иск удовлетворен (в последующем это решение отменено Верховным судом Республики Дагестан), 9 наших исковых требований удовлетворены частично (Минюст обязан повторно рассмотреть наши уведомления - рассмотрел и повторно отказал), 156 исков оставлено без удовлетворения, в 146 апелляционных жалобах нам отказали», - рассказал Магомедов.

По его словам, 11 октября сторонники Гаджиева обжаловали судебные решения в кассационной инстанции. «Подано 16 кассационных жалоб в Пятый кассационный суд общей юрисдикции (Пятигорск), которые пока не рассмотрены», - сообщил Арсен Магомедов.

Примечание:

"Жена Гаджиева отказалась давать показания против супруга", "Абдулмумин Гаджиев заявил о давлении силовиков на суд", "Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели одиночные пикеты".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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