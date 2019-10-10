Плакат в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

10 октября 2019, 20:31

Жена Гаджиева отказалась давать показания против супруга

Следователь убеждал жену арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева дать показания, но она отказалась свидетельствовать против мужа. Женщина является общественным защитником супруга и не может быть свидетелем.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев был заключен под арест 18 июня, и затем суд продлевал ему эту меру пресечения. 7 октября Верховный суд Дагестана постановил пересмотреть вердикт райсуда Махачкалы о продлении заключения под стражу журналиста. 8 октября родной брат Абдулмумина Гаджиева Гаджи ходил к следователю, но отказался давать показания. 9 октября отец журналиста Хабиб Гаджиев дал показания в присутствии адвоката.

Коллеги и друзья журналиста регулярно проводят акции протеста с требованием закрыть дело о финансировании терроризма. Сам Абдулмумин Гаджиев не признает себя виновным, он заявил о давлении силовиков на суд. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Жена Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева 9 октября побывала на допросе, но отказалась давать показания по уголовному делу против ее мужа. Следователь убеждал Сакиеву и сопровождавшего ее адвоката Мурада Маллаева, что необходимости дать показания, рассказала жена Гаджиева корреспонденту "Кавказского узла". 

"Мы сразу обозначили свою позицию, что я, будучи супругой, не планирую давать показания", - сказала Дана Сакиева. Она также пояснила следователю, что имеет статус общественного защитника Абдулмумина Гаджиева и поэтому не может проходить по его делу в качестве свидетеля.

Следователь объявил, что обязан составить протокол допроса в любом случае. В протоколе он обозначил, что Сакиева отказывается от дачи показаний и имеет статус общественного защитника Гаджиева. "Мы ознакомились и поставили подписи", - добавила она. 

По словам Даны Сакиевой, следователь вернул ей часть техники, изъятой в ходе обыска из дома Абдулмумина Гаджиева.

Адвокат Мурад Маллаев, что Сакиева отказалась давать показания. Следователь пытался убедить Сакиеву и адвоката, что она не может отказаться от дачи показаний, так как "по уголовному делу кроме его супруга проходят  и другие фигуранты". По мнению следователя, в отношении других фигурантов жена Гаджиева обязаны дать показания. Адвокат возразил, что показания Сакиевой могут быть использованы следствием как против ее супруга, так и против нее самой.

По словам Маллаева, следователь вернул Сакиевой под расписку ноутбуки, принадлежащие детям Абдулмумина Гаджиева - они были изъяты вместе с ноутбуками самого Гаджиева и мобильными  телефонами обоих супругов при обыске после задержания журналиста.

Примечание:

"Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели одиночные пикеты", "Обыск в редакции "Черновика" занял почти 8 часов", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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