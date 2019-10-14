Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете

14 октября 2019, 23:14

Жители Махачкалы вышли на пикет с требованием освободить журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, мотивируя свое участие в акции чувством справедливости. Коллеги Гаджиева отметили поддержку земляков при организации акций.

Как писал "Кавказский узел", пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева начался в 14.00 мск на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова - в непосредственной близости от зданий республиканского МВД, ФСБ, мэрии Махачкалы и правительства Дагестана.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Желание справедливости привело махачкалинцев к участию в акции

Примерно 15 человек приняли участие в сегодняшнем одиночном пикете в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Пикетчики сменяли друг друга на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова, передал корреспондент "Кавказского узла", который находился на месте проведения акции.

В акции приняли участие учредитель "Черновика" Магди Камалов, главный редактор издания Майрбек Агаев, его заместитель Магомед Магомедов, руководитель проекта "Монитор пациента" Зиявудин Увайсов, журналистка "Черновика" Инна Хатукаева, журналист газеты "Новое дело" Идрис Юсупов, а также простые махачкалинцы - сторонники Гаджиева.

Акция длилась ровно час. За это время к пикетчикам подошли несколько прохожих, которые заинтересовались акцией, но большинство людей проходили мимо. Только трое из девяти опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" прохожих сказали, что они знают о деле Гаджиева. Остальные проходили мимо, не ответив, или заявили, что им ничего неизвестно про это.

Пикетчиков поддерживали проезжающие мимо водители. Они сигналили, кричали из машин: "Свободу Абдулмумину!", "Брат, мы с тобой!".

"Я пришла на акцию специально, чтобы поддержать Абдулмумина. Я не могу оставаться равнодушной, когда творится несправедливость. Мне очень больно, я переживаю за Абдулмумина, такое может случиться с каждым", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Махачкалы Камилла, которая приняла участие в акции.

"Я не знаком с Абдулмумином, но я слышала про его дело, я читаю "Черновик" и поэтому пришел сегодня поддержать их", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник пикета, студент Шамиль. Он также добавил, что есть много молодых людей, которые поддерживают Адбулмумина Гаджиева, но не могут "выходить на улицу в его поддержку, так как не хотят проблем с полицией".

Прохожая, которая представилась Саидой, заявила, что считает недопустимым незаконное преследование журналиста Гаджиева. "Конечно, я поддерживаю Абдулмумина Гаджиева. Это же уму непостижимо - посадить вот так ни в чем неповинного человека. На его месте может оказаться каждый, сегодня чей-то брат, завтра чей-то сын. Нельзя проходить мимо всего этого", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Саида и присоединилась к пикетчикам.

Сотрудники полиции не препятствовали участникам акции проводить пикет, участковый лишь записал данные пикетчиков.

Коллеги журналиста ощущают поддержку земляков при организации акций

Информация о деле Гаджиева достаточно широко распространена, и его коллеги ощущают поддержку земляков при организации акций.

"О деле Абдулмумина Гаджиева федеральные СМИ знают, коллеги не только в Москве, но и в других регионах в курсе всего этого. Мы были в Перми на медиафоруме, и там многие интересовались делом Абдулмумина. Это все и за пределы России вышло, много кто из западных СМИ интересуются, они звонят, спрашивают. Мы скажем всем спасибо, когда он выйдет, так как Абдулмумин не виновен. Мы и сейчас благодарны им всем за внимание", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Он не смог дать однозначного ответа на вопрос, есть ли результат от общественной кампании в поддержку Абдулмумина Гаджиева и влияет ли это на расследование уголовного дела.

"Я не знаю, насколько это может на дело влиять. Мы выходим на законные пикеты, мы точно так же выйдем и на митинг. Эти отказы Минюста когда-нибудь прекратятся. Если это все даже не влияет на дело, это влияет на людей. Люди приходят на акции, их все больше и больше. Поддержку народа мы чувствуем. В день обыска тоже мы почувствовали, и благодарности нашей нет предела", - подчеркнул Магди Камалов.

По его словам, сторонники Гаджиева каждую неделю - в понедельник и пятницу планируют выходить на одиночные пикеты.

Массовые акции в поддержку Гаджиева Минюст Дагестана проводить не разрешает: к 11 октября ведомство отказалось согласовать 431 заявку на митинги. Большинство отказов было обжаловано, но суды оставили их в силе. Организаторы протестов подали 16 кассационных жалоб на судебные решения, сообщил 11 октября адвокат Арсен Магомедов.

Член инициативной группы организаторов митинга в поддержку Гаджиева, журналист Идрис Юсупов подтвердил, что подано более 400 уведомлений о проведении митинга в поддержку его коллеги. "Практически по каждому уведомлению мы получили отказ от Минюста, и эти отказы обжаловались в суде первой инстанции. Только в одном случае суд признал незаконным отказ Минюста и обязал его согласовать акцию, но потом Верховный суд Дагестана и это решение отменил. Сейчас уже идет процесс обжалования в кассационном суде Пятигорска, потому что на уровне республиканской судебной власти мы не можем найти понимание", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов.

"Уведомления нами подаются в законном порядке, все требования нами соблюдаются, но мы получаем стандартные отказы, отписки", - рассказал Юсупов.

Он также сообщил, что члены инициативной группы чувствуют достаточно большую поддержку со стороны общества, это подтверждается тем, что люди приходят на пикеты. Но журналист считает, что еще больше людей хотят принять участие именно в согласованных публичных мероприятиях.

Юсупов подчеркнул, что члены инициативной группы будут добиваться разрешения на проведение законных массовых митингов в поддержку Гаджиева, а до этого будут выходить на одиночные пикеты, так как "пока это самая доступная форма проведения акций в рамках закона".