Одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Махачкала. 25 октября 2019 года. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

28 октября 2019, 17:22

Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли в Махачкале

Активисты провели у зданий дагестанских силовых ведомств серию одиночных пикетов с требованием освободить журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", редакция "Черновика" еженедельно проводит пикеты в поддержку своего арестованного коллеги. Так, 25 октября на акцию протеста вышли восемь человек.

Сегодня сотрудники "Черновика", один из адвокатов Гаджиева Ахмед Ахмедов, мать и тетя журналиста, а также его друзья и сторонники вновь провели серию одиночных пикетов у зданий МВД, ФСБ и следственного управления в Махачкале. Сотрудники полиции не обращали внимание на пикетчиков, информировало издание "Кавказ.Реалии". По данным издания, в акции участвовало около десяти человек.

Скриншот публикации о пикете 28 октября в поддержку Абдулмумина Гаджиева, https://t.me/chernovik/12895"Черновик" разместил сегодня на своей странице в Telegram три фото, на которых разные участники пикета держат транспарант с надписью: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". "Одиночные пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева будут проводиться каждую неделю с 14.00 до 15.00 на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале", - говорится в публикации.

Редактор отдела религии Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, убежден учредитель издания Магди Камалов. Дело основано на показаниях единственного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, уточнил адвокат. Правозащитный центр "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным.

Отметим, что сегодня ранее суд в Махачкале отказался удовлетворить жалобу журналистов на полицейских, которые задержали их 22 июня после серии пикетов с требованием освободить сотрудника "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

О журналисте Абдулмумине Гаджиеве и о том, почему за него вступились коллеги, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Примечание:

"Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву", "Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете", "Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале".

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