Активисты провели серию одиночных пикетов в поддерку Абдулмумина Гаджиева

26 октября 2019, 04:56

Коллеги арестованного журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева провели 25 октября серию одиночных пикетов в центре Махачкалы близ комплекса зданий республиканских МВД и ФСБ. В акции приняли участие восемь активистов, в том числе неравнодушные горожане.

Как сообщал "Кавказский узел", редакция «Черновика» еженедельно проводит пикеты в поддержку своего арестованного коллеги. Редактор отдела религии Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает.. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, убежден учредитель издания Магди Камалов. Дело основано на показаниях единственного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, уточнил адвокат. Правозащитный центр "Мемориал" "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным.

Инициативная группа коллег и друзей Абдулмумина Гаджиева еженедельно подает по 48 уведомлений о проведении публичных акций в его поддержку, рассказал ранее Магомедов. По состоянию на 22 октября всего было подано 532 уведомления о проведении публичных акций, и активисты получили 494 отказа.

На месте акции, которая продлилась час, присутствовали сотрудниками полиции, которые запросили персональные данные пикетчиков. Попыток воспрепятствовать проведению мероприятия силовик не предпринимали, сообщил корреспондент «Кавказского узла» присутствовавший 25 октября на месте событий.

По словам учредителя «Черновика» Магди Камалова, участвовавшего в одиночном пикете, коллектив газеты будет проводить акции пока уголовное преследование журналиста не прекратится."[Намерены проводить] пока не освободят. Он же не виновен», - отметил Камалов. Он отметил, что с каждым проводимым мероприятием растет публичный интерес к ситуации Абдулмумина Гаджиева. «Проезжающие водители сигналят, прохожие говорят: «держитесь мы, с вами», - описал Камалов реакцию людей, отметив, что федеральные СМИ проявляют интерес к делу, и знают, что инициативная группа каждую неделю выходит на серию одиночных пикетов.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов рассказал, что, несмотря на пребывание Гаджиева в СИЗО его материалы публикуются в издании. Редакция «Черновика» планирует издать сборник статей, написанных журналистом, находящимся в СИЗО. «Сборник будет состоять из его записок, из публикаций посвященных ему, чтобы широкий круг людей имел возможность оценить эту ситуацию», - рассказал Магомедов.

Большую часть материалов, которые публикуются в «Черновике» Гаджиев посвящает своим сокамерникам, в отношении которых применялись пытки, методы физического давления, отметил Магомедов. «Гаджиев описывает свое внутреннее состояние, свои переживания. Он показывает, что в СИЗО есть и те сотрудники, которые не потеряли свою человечность, и зачастую (они) сами являются заложниками системы», - отметил заместитель главного редактора «Черновика».

Опубликованный 25 октября в "Черновике" материал Гаджиева посвящен первому после заключения под стражу свиданию с женой и четырьмя детьми. "Удивительно, как много радости и положительных эмоций можно испытать за какие-то сорок минут. Наблюдая, как я даю детям последние наставления, «свиданщик» Магомед не решился сказать, что наша встреча подошла к концу, пока я не поинтересовался сам", - описал журналист состоявшуюся 22 октября встречу. "Работники тюрьмы – сами почти заключённые, и далеко не у каждого из них хватает достоинства оставаться человеком, - говорится в статье "Все ли мы люди?".

Муслим Гасангусейнов присоединился к акции в поддержку арестованного журналиста после того, как увидел объявление в социальных сетях о проведении одиночных пикетов. По словам журналиста, поддержку Гаджиева он читает своим гражданским долгом. «Самое страшное – это равнодушие. Равнодушие погубило Советский Союз, равнодушие губит Россию», - заявил Гасангучейнов. «Читая посты Гаджиева [в социальных сетях], ничего плохого не видел»,- отметил Гасангусейнов, впервые принявший участие в акции.

Еще один участник серии пикетов, махачкалинец, пожелавший не публиковать свое имя, следил за делом Гаджиева с момента его ареста.Он также принял участие в акции впервые.

Журналист Халид Омаров считает, что мероприятия в поддержку Гаджиева, показывают, как можно выражать протест с помощью законных методов. «Мы помогаем (власти) увидеть эту проблему. Рано или поздно государство поймет, что надо меняться Участие в мероприятии – это, прежде всего, выполнение человеческого долга, а такэе пример обществу, как надо отстаивать свою позицию в рамках российского законодательства", - пояснил Омаров, уточнивший, что не был знаком с Абдулмумином Гаджиевым.

Отметим, что вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма были арестованы уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов. Сам Абу Умар Саситлинский заявил, что не знаком связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела.

О журналисте Абдулмумине Гаджиеве, и о том почему за него вступились коллеги, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".